5 Gründe, warum Versicherungen Hyper-Personalisierung brauchen

ChatGPT: „Chat with me!“

Noch sind die Versicherer beim Hype-Thema ChatGPT in der Findungsphase. Etwa die Hälfte der angefragten Häuser bastelt an der Strategie und macht daher noch keine Aussage. Die andere Hälfte baut ihre bisherigen KI-Modelle aus und definiert Use Cases für ChatGPT. Kalt lässt das Thema keinen.