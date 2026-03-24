Gewerbe Protect: BarmeniaGothaer erweitert Deckung für Mittelstand

Die BarmeniaGothaer hat ihre gewerbliche Produktlinie Gewerbe Protect umfassend überarbeitet. Ziel ist es, veränderte Anforderungen in kleinen und mittleren Unternehmen stärker abzubilden und zugleich den Abschluss für Vermittler zu vereinfachen.

Im Mittelpunkt stehen neue Deckungsbausteine. So können künftig auch Service-Roboter, etwa in Pflege oder Gastronomie, über die Elektronikversicherung abgesichert werden. Parallel dazu wird die Gebäudeversicherung ausgeweitet und umfasst nun auch Gebäudetechnik mit einer Deckungssumme von bis zu 500.000 Euro.

Zugleich öffnet der Versicherer den Zugang zur Cyberversicherung für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu zehn Millionen Euro. Der Antragsprozess wird reduziert, die Risikoprüfung gestrafft und die Beiträge sinken je nach Risikoprofil um 20 bis 30 Prozent.

Cyberversicherung: Weniger Fragen, geringere Beiträge

„Viele Mittelständler schieben das Thema Cyber vor sich her: zu komplex, zu teuer, zu aufwendig in der Antragsstrecke. Wir haben alle drei Hürden adressiert: weniger Fragen, günstigere Beiträge, schnellerer Abschluss. Das hilft den Kunden und auch den Vermittlern. Das Ziel ist, dass Cyberdeckung im Gewerbegeschäft so selbstverständlich wird wie die Betriebshaftpflicht“, sagt Thomas Bischof, Vorstand für das Geschäftsfeld Komposit.

Neben der Cyberdeckung erweitert die BarmeniaGothaer ihr Stichwortverzeichnis deutlich. Rund 350 zusätzliche Berufs- und Tätigkeitsbilder sind aufgenommen worden. Damit soll die Tarifzuordnung präziser erfolgen und die Beratung erleichtert werden. Ergänzend führt der Versicherer zwei neue Standardselbstbeteiligungen in Höhe von 2.500 und 5.000 Euro ein. Vermittler erhalten damit mehr Spielraum, um Prämien und Leistungsumfang differenzierter zu gestalten.

Erweiterte Leistungen in mehreren Sparten

Auch in bestehenden Sparten wurden Leistungen angepasst. Geschäfts- und E-Bikes sind künftig in der Geschäfts-Inhaltsversicherung eingeschlossen, selbst bei privater Nutzung und im Ausland.

In der Vermögensschadenhaftpflicht wurden die Bedingungen für Rechtsanwälte und Steuerberater überarbeitet. Zudem gibt es eine neue optionale Erweiterung für Immobiliardarlehensvermittler, die auch die Vermittlung außerhalb von Immobilienkrediten abdeckt.

Bei der Photovoltaikversicherung gilt nun eine einheitliche Haftzeit von zwölf Monaten für die Ertragsausfalldeckung. Darüber hinaus hat der Versicherer die Betriebshaftpflicht inhaltlich angepasst, um die Leistungsqualität weiter zu verbessern.