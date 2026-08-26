Gewerbeversicherungen per White-Label: Finanzchef24 und DFKP vertiefen Kooperation

Das InsurTech Finanzchef24 integriert seine digitale Vergleichsstrecke für Gewerbeversicherungen als White-Label-Lösung bei Deutsche Firmenkredit Partner. Die seit 2025 bestehende Kooperation wird damit deutlich ausgebaut.

Das Münchner InsurTech Finanzchef24 baut seine Plattformstrategie weiter aus. Künftig ist die digitale Vergleichs- und Beratungsstrecke für Gewerbeversicherungen als White-Label-Lösung auf der Website von Deutsche Firmenkredit Partner (DFKP) eingebunden. Gewerbetreibende können dort Versicherungsangebote direkt vergleichen und werden für Beratung und Vertragsabschluss nahtlos an Finanzchef24 weitergeleitet.

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2025 zusammen. Bislang ergänzte DFKP das Angebot von Finanzchef24-Kunden mit Leistungen im Bereich Firmenfinanzierungen. Mit der neuen Integration weitet sich die Partnerschaft nun auf das Segment Gewerbeversicherungen aus.

„Mit der Ausweitung unserer strategischen Partnerschaft mit DFKP gehen wir den nächsten Schritt: Wir können unsere Expertise und Reichweite skalieren und erweitern so den Zugang zu digitaler, qualitativ hochwertiger Versicherungsberatung. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Branche nicht in einzelnen Vertriebskanälen liegt, sondern in intelligent vernetzten Plattformen, die Kunden, Partner und Versicherer effizient zusammenbringen“, sagt Payam Rezvanian, Co-CEO von Finanzchef24.

Integriertes Angebot für Unternehmerkunden

Auch DFKP erweitert mit der Integration ihr digitales Leistungsportfolio. Kunden erhalten Zugang zu Gewerbeversicherungen, ohne die gewohnte Plattformumgebung verlassen zu müssen.

Paul Weber, CEO von DFKP, sieht darin einen gezielten Ausbau des eigenen Anspruchs: „Mit der Ausweitung unserer Partnerschaft mit Finanzchef24 stärken wir unseren Anspruch, Unternehmern integrierte Lösungen aus einer Hand anzubieten. Die Einbindung der Finanzchef24-Plattform ermöglicht es uns, unseren Kunden einen einfachen und transparenten Zugang zu passendem Gewerbeversicherungsschutz zu bieten und unser digitales Angebot gezielt auszubauen.“

Die Kooperation steht für ein Modell, das in der Branche an Bedeutung gewinnt: Digitale Plattformen entwickeln sich von reinen Vertriebskanälen zu vernetzten Technologieanbietern, die Produkte und Dienstleistungen für gewerbliche Kunden bündeln.

Komplexer Markt, digitale Verknüpfung

Der Markt für Gewerbeversicherungen gilt als eines der anspruchsvollsten Segmente der deutschen Versicherungswirtschaft. Auf der Finanzchef24-Plattform werden über 1.500 Betriebsarten, individuelle Risikoszenarien und Angebote von rund 50 Versicherern digital zusammengeführt.

Die technologische Herausforderung liegt dabei nicht allein in der Angebotsbreite, sondern in der Fähigkeit, komplexe Versicherungsdaten, Branchenanforderungen und Risikoprofile so miteinander zu verknüpfen, dass sie für Gewerbetreibende vergleichbar werden.