Bitcoin über 70.000 US-Dollar: Short Squeeze treibt den Kurs

Bitcoin steigt binnen 24 Stunden um mehr als elf Prozent und überwindet erstmals seit Anfang Juni die Marke von 70.000 US-Dollar. Politische Signale aus Washington liefern Rückenwind – doch den entscheidenden Schub gibt ein Short Squeeze.

Bitcoin hat innerhalb von 24 Stunden mehr als elf Prozent zugelegt und erstmals seit Anfang Juni wieder die Marke von 70.000 US-Dollar überschritten. Auch andere große Kryptowährungen verzeichneten deutliche Kursgewinne.

Als Auslöser gilt unter anderem ein Treffen im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump empfing Vertreter von Coinbase, Ripple und Robinhood sowie die Vorsitzenden der US-Börsenaufsicht SEC und der Derivateaufsicht CFTC. Konkrete regulatorische Neuerungen gingen aus dem Austausch allerdings nicht hervor.

„Das Treffen im Weißen Haus hat dem Markt vor allem politische Rückendeckung gegeben. US-Präsident Donald Trump empfing Vertreter von Coinbase, Ripple und Robinhood gemeinsam mit den Vorsitzenden von SEC und CFTC. Neue regulatorische Substanz brachte das Treffen zwar kaum, doch die Botschaft war eindeutig: Die US-Regierung hält an ihrem kryptofreundlichen Kurs fest“, sagt Johanna Belitz, Head of Nordics beim Krypto-ETP-Emittenten Valour.

Short Squeeze verstärkt die Bitcoin-Rally

Die Stärke des Kursanstiegs lässt sich jedoch nicht allein mit den politischen Signalen erklären. Bitcoin hatte zuvor rund drei Wochen nahe 63.000 US-Dollar notiert. Gleichzeitig war die realisierte Volatilität auf etwa 21,5 Prozent gefallen. Die ruhige Marktphase führte zu einer dünnen Absicherung und einer zunehmend einseitigen Positionierung.

Mit dem einsetzenden Kursanstieg gerieten Anleger unter Druck, die auf fallende Notierungen gesetzt hatten. Innerhalb von 24 Stunden wurden Short-Positionen im Volumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar liquidiert. Die erzwungenen Käufe verstärkten die Aufwärtsbewegung zusätzlich.

„Der Markt war ungewöhnlich ruhig, Absicherungen entsprechend dünn und die Positionierung einseitig. Als die Kurse anzogen, wurden innerhalb von 24 Stunden Short-Positionen im Volumen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar liquidiert. Dieser Short Squeeze machte aus einem fundamental nachvollziehbaren Anstieg eine wesentlich stärkere Bewegung“, erklärt Belitz.

Ethereum und Hyperliquid ziehen nach

Die Kursgewinne erfassen inzwischen auch den breiteren Krypto-Markt. Ethereum und der dezentrale Handelsplatz Hyperliquid legten ebenfalls deutlich zu. Trump erwähnte Hyperliquid in seinen Äußerungen ausdrücklich.

Für den weiteren Marktverlauf bleibt die Unsicherheit hoch. Nach Einschätzung von Belitz beginnt nun zwar häufig eine saisonal aktivere Phase. Gemessen am Vierjahreszyklus befinde sich der Markt jedoch weiterhin in einer Konsolidierung.

Dass Rücksetzer bislang schwächer ausfallen als in früheren Zyklen, wertet die Expertin als Hinweis auf eine zunehmende Marktreife und eine stabilere Beteiligung institutioneller Investoren.