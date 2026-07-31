98 Prozent aller Cyberbetrugsfälle starten per E-Mail: Stoïk reagiert mit neuem Paket

E-Mail bleibt der meistgenutzte Angriffsweg im Bereich Cyberkriminalität. Laut dem Stoïk-Schadensbericht aus dem Frühjahr stehen 98 Prozent aller Betrugsfälle mit einer E-Mail in Verbindung, 60 Prozent aller gemeldeten Schäden gehen auf E-Mail-Vorfälle zurück. Der durchschnittliche Betrag, der bei Überweisungsbetrug erbeutet wird, liegt im fünfstelligen Bereich.

Hinter den einzelnen Vorfällen steckt selten ein isolierter Angriff, sondern eine mehrstufige Strategie. Angreifer kombinieren unterschiedliche Methoden: Beim Phishing stehlen sie Zugangsdaten, über Business Email Compromise setzen sie diese Daten gezielt ein, beim anschließenden Finanzbetrug wird die entwendete Information zu Geld gemacht.

Für Versicherungsmakler ist dieser Zusammenhang relevant, da E-Mail-basierte Angriffe der häufigste Auslöser von Cyberversicherungsschäden sind. Kunden von Stoïk können auf ein System mit eigener Incident Response zurückgreifen, das gegen diese mehrstufigen Angriffsstrategien ausgelegt ist.

Typischer Ablauf eines Betrugsfalls im Unternehmen

Ein Betrugsmuster gehört mittlerweile zum Alltag vieler Betriebe: Ein Mitarbeiter erhält eine E-Mail von einem Lieferanten, mit dem sein Unternehmen seit Jahren zusammenarbeitet. Der enthaltene Link führt auf eine gefälschte Anmeldeseite, auf der die Zugangsdaten abgegriffen werden.

Die so erbeuteten Daten setzen Angreifer anschließend häufig für einen Business-Email-Compromise-Angriff ein. Über das kompromittierte Unternehmenskonto verschicken sie Zahlungsaufforderungen an reale Kunden.

Im nächsten Schritt folgt oft eine dringende Anweisung zur Rückzahlung, verbunden mit einer geänderten IBAN. Solche Betrugsversuche arbeiten mit Zeitdruck, gefälschten Bankdaten und dem Missbrauch echter Kommunikationsverläufe. Herkömmliche Sicherheitslösungen greifen in diesen Fällen strukturell nicht, da der Absender ein bekanntes, aber kompromittiertes Konto ist.

Stoïk bündelt Schutzfunktionen in einem Paket

Phishing-Schutz gehört bei vielen Sicherheitslösungen bereits zum Standard. Betrugs- und BEC-Detection auf vergleichbarem Niveau bieten hingegen wenige Anbieter, obwohl beide Schadensarten zu den kostspieligsten in der Cyberversicherung zählen.

Die Managed-Email-Security-Lösung von Stoïk bündelt alle drei Schutzfunktionen in einem Paket. Ein eigenes SOC-Team überwacht die Systeme rund um die Uhr, alle Warnmeldungen werden vor einer Reaktion von menschlichen Analysten geprüft.

Bessere Versicherungskonditionen bei vollständiger Umsetzung

Unternehmen, die Managed Email Security vollständig implementieren, erhalten dadurch direkt verbesserte Versicherungsbedingungen. Das Sublimit für Betrug, Diebstahl und Haftung aus Geldtransfers steigt auf 40 Prozent der allgemeinen Versicherungssumme, begrenzt auf eine Million Euro. Der Selbstbehalt für Betrug entfällt.

Auch die technischen Anforderungen für den Versicherungsschutz reduzieren sich. Das betrifft unter anderem die Risikofragen zu Zwei-Faktor-Authentifizierung und zum Vier-Augen-Prinzip.