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HDI Global: Tobias Sigurdsson übernimmt globale Leitung Fine Art & Specie

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
HDI Global ernennt Tobias Sigurdsson, um das Wachstum im Bereich Fine Art & Specie zu beschleunigen
Foto: HDI Global
Tobias Sigurdsson, Global Head of Fine Art & Specie bei HDI Global.

HDI Global besetzt die neu geschaffene Position des Global Head of Fine Art & Specie mit Tobias Sigurdsson. Der Hannoveraner Industrieversicherer will damit sein Geschäft mit Kunst, Schmuck und anderen hochwertigen Vermögenswerten gezielt ausbauen und nimmt dabei den Londoner Markt in den Fokus.

HDI Global hat Tobias Sigurdsson zum Global Head of Fine Art & Specie ernannt. Der Corporate- und Specialtyversicherer reagiert damit auf das wachsende Geschäft mit hochspezialisierten Risiken rund um Kunst, Edelmetalle, Schmuck und andere werthaltige Vermögensgegenstände. Sigurdsson soll die globale Marktpräsenz des Unternehmens in diesem Segment weiter ausbauen und lokale Underwriting-Kapazitäten in wichtigen Regionen stärken.

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Sigurdsson ist seit 2017 bei HDI Global und war bislang für das Cargo Underwriting in den nordischen Ländern sowie das Specie Underwriting auf globaler Ebene zuständig. Insgesamt bringt er mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Marine- und Specialtyversicherung mit. Vor seinem Einstieg in die Branche studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Uppsala und spezialisierte sich anschließend an der Universität Oslo auf Seerecht. Er ist zudem Mitglied in internationalen Cargo-Versicherungsausschüssen.

In seiner neuen Funktion konzentriert sich Sigurdsson ausschließlich auf Fine Art & Specie. Neben dem Ausbau der globalen Reichweite – einschließlich des Londoner Marktes – geht es darum, Kunden und Makler bei nationalen Risiken mit regionalem Underwriting-Know-how zu unterstützen.

Fine Art & Specie: Von Museen bis Edelmetallen

Das Segment Fine Art & Specie umfasst ein breites Risikofeld: versichert werden Museen, Galerien und Privatsammlungen ebenso wie Bargeld, Edelmetalle und Schmuck. Gemeinsam ist diesen Risiken, dass sie individuelle Bewertung und spezialisiertes Underwriting erfordern – standardisierte Deckungskonzepte greifen hier in der Regel nicht.

Rafael Rebitzky, Global Head of Specialty Lines bei HDI Global, begründet die Personalie so: „Fine Art & Specie ist ein hochspezialisiertes Geschäftsfeld, in dem Fachkompetenz, sorgfältiges Underwriting und globale Reichweite entscheidend sind. Daher freue ich mich, Tobias zum Leiter unserer Einheit zu ernennen. Aufbauend auf der starken Entwicklung unseres Specie-Portfolios in den vergangenen Jahren werden er und sein Team nun darauf hinarbeiten, unsere Fähigkeiten weiter auszubauen und Kunden sowie Maklern noch individuellere Lösungen anzubieten.“

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