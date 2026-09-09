Gleicher Golf, anderer Wohnort: 61 Prozent Preisunterschied bei der Kasko

Der Wohnort kann den Beitrag zur Kfz-Versicherung erheblich beeinflussen. Zwischen Berlin und Emden beträgt der Preisunterschied laut Verivox bis zu 61 Prozent. Selbst an der Stadtgrenze entstehen deutliche Kostensprünge.

Ein Autofahrer aus Berlin zahlt für seine Kfz-Versicherung bis zu 61 Prozent mehr als ein vergleichbarer Fahrer im ostfriesischen Emden. Das zeigen Berechnungen des Vergleichsportals Verivox auf Grundlage der neuen Regionalklassen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Für einen 45-jährigen Fahrer eines VW Golf VIII 2.0 TDI ist die Teilkaskoversicherung in Berlin 61 Prozent teurer als in Emden. Bei der Vollkasko beträgt der Aufschlag 54 Prozent, in der Kfz-Haftpflicht sind es 47 Prozent.

Berlin ist sowohl in der Haftpflicht als auch in der Teilkasko in die jeweils höchste Regionalklasse eingestuft. Emden zählt dagegen in beiden Sparten zu den Regionen mit besonders niedrigen Klassen.

Unfälle und Diebstähle treiben Beiträge in Berlin

„In Städten ist die Unfallquote wegen des dichten Verkehrs höher als in dünner besiedelten Regionen. Das führt zu höheren Regionalklassen für die Kfz-Haftpflicht“, sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. „In Berlin ist zudem die Diebstahlquote hoch, was sich in einer hohen Teilkaskoklasse niederschlägt.“

Wie stark sich die Einstufung auf die Beiträge auswirkt, zeigt auch der Vergleich zwischen Berlin-Nikolassee und dem unmittelbar angrenzenden Kleinmachnow in Brandenburg. Obwohl manche Grundstücke nur ein Gartenzaun trennt, unterscheiden sich die Versicherungskosten deutlich.

Der untersuchte Golf-Fahrer zahlt in Berlin 41 Prozent mehr für die Vollkasko als in Kleinmachnow. In der Teilkasko beträgt der Aufschlag 39 Prozent, in der Haftpflicht 28 Prozent.

Preisdruck in der Kfz-Versicherung lässt nach

Der GDV berechnet die Regionalklassen jährlich anhand des Schadengeschehens der vergangenen Jahre. Sie gehören zu den ersten neuen Tarifmerkmalen, die sich auf die Beiträge des Folgejahres auswirken können. In Kürze veröffentlicht der Verband zudem die neuen Typklassen für die einzelnen Fahrzeugmodelle.

Versicherte mit Verträgen, die dem Kalenderjahr entsprechen, erhalten ihre Beitragsrechnung für das kommende Jahr im Herbst. Nach Einschätzung von Verivox dürfte die Branche jedoch nicht erneut flächendeckend die Preise stark erhöhen.

„Die meisten Versicherer verzeichnen wieder Gewinne und die Zeiten der starken Preiserhöhungen liegen hinter uns“, sagt Ziller. „In die Wechselsaison gehen die Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Strategien. Einige sind nach wie vor kostensensitiv, andere wollen mit günstigen Angeboten Neukunden gewinnen.“

Tarifvergleich kann Beiträge deutlich senken

Nach Angaben von Verivox liegt das Sparpotenzial zwischen günstigen und durchschnittlich teuren Tarifen derzeit bei 33 Prozent. Damit kann ein Anbieterwechsel einen Teil der regional bedingten Mehrkosten ausgleichen.

Die Berechnungen basieren auf dem Profil eines 45-jährigen Alleinfahrers mit einem VW Golf VIII 2.0 TDI. Verivox wertete mehr als 400 Versicherungsangebote aus und bildete für Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko jeweils den Durchschnitt der fünf günstigsten Tarife ohne Telematik.

Wohnort Haftpflicht Haftpflicht + Teilkasko Haftpflicht + Vollkasko Berlin-Mitte 362,55 Euro 709,75 Euro 989,04 Euro Emden 246,51 Euro 440,40 Euro 643,78 Euro Mehrbeitrag in Berlin 116,04 Euro

47 Prozent 269,35 Euro

61 Prozent 345,27 Euro

54 Prozent

Berechnung: VW Golf VIII 2.0 TDI, Alleinfahrer, 45 Jahre, 15.000 Kilometer pro Jahr, SF 10. Durchschnittlicher Beitrag der fünf günstigsten Tarife.

Wohnort Haftpflicht Haftpflicht + Teilkasko Haftpflicht + Vollkasko Berlin-Nikolassee 345,84 Euro 696,31 Euro 983,03 Euro Kleinmachnow 271,11 Euro 500,71 Euro 696,42 Euro Mehrbeitrag in Berlin 74,73 Euro

28 Prozent 195,59 Euro

39 Prozent 286,61 Euro

41 Prozent

Berechnung: VW Golf VIII 2.0 TDI, Alleinfahrer, 45 Jahre, 15.000 Kilometer pro Jahr, SF 10. Durchschnittlicher Beitrag der fünf günstigsten Tarife.