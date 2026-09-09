Gleicher Golf, anderer Wohnort: 61 Prozent Preisunterschied bei der Kasko

Ein Autofahrer aus Berlin zahlt für seine Kfz-Versicherung bis zu 61 Prozent mehr als ein vergleichbarer Fahrer im ostfriesischen Emden. Das zeigen Berechnungen des Vergleichsportals Verivox auf Grundlage der neuen Regionalklassen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
Für einen 45-jährigen Fahrer eines VW Golf VIII 2.0 TDI ist die Teilkaskoversicherung in Berlin 61 Prozent teurer als in Emden. Bei der Vollkasko beträgt der Aufschlag 54 Prozent, in der Kfz-Haftpflicht sind es 47 Prozent.
Berlin ist sowohl in der Haftpflicht als auch in der Teilkasko in die jeweils höchste Regionalklasse eingestuft. Emden zählt dagegen in beiden Sparten zu den Regionen mit besonders niedrigen Klassen.
Unfälle und Diebstähle treiben Beiträge in Berlin
„In Städten ist die Unfallquote wegen des dichten Verkehrs höher als in dünner besiedelten Regionen. Das führt zu höheren Regionalklassen für die Kfz-Haftpflicht“, sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. „In Berlin ist zudem die Diebstahlquote hoch, was sich in einer hohen Teilkaskoklasse niederschlägt.“
Wie stark sich die Einstufung auf die Beiträge auswirkt, zeigt auch der Vergleich zwischen Berlin-Nikolassee und dem unmittelbar angrenzenden Kleinmachnow in Brandenburg. Obwohl manche Grundstücke nur ein Gartenzaun trennt, unterscheiden sich die Versicherungskosten deutlich.
Der untersuchte Golf-Fahrer zahlt in Berlin 41 Prozent mehr für die Vollkasko als in Kleinmachnow. In der Teilkasko beträgt der Aufschlag 39 Prozent, in der Haftpflicht 28 Prozent.
Preisdruck in der Kfz-Versicherung lässt nach
Der GDV berechnet die Regionalklassen jährlich anhand des Schadengeschehens der vergangenen Jahre. Sie gehören zu den ersten neuen Tarifmerkmalen, die sich auf die Beiträge des Folgejahres auswirken können. In Kürze veröffentlicht der Verband zudem die neuen Typklassen für die einzelnen Fahrzeugmodelle.
Versicherte mit Verträgen, die dem Kalenderjahr entsprechen, erhalten ihre Beitragsrechnung für das kommende Jahr im Herbst. Nach Einschätzung von Verivox dürfte die Branche jedoch nicht erneut flächendeckend die Preise stark erhöhen.
„Die meisten Versicherer verzeichnen wieder Gewinne und die Zeiten der starken Preiserhöhungen liegen hinter uns“, sagt Ziller. „In die Wechselsaison gehen die Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Strategien. Einige sind nach wie vor kostensensitiv, andere wollen mit günstigen Angeboten Neukunden gewinnen.“
Tarifvergleich kann Beiträge deutlich senken
Nach Angaben von Verivox liegt das Sparpotenzial zwischen günstigen und durchschnittlich teuren Tarifen derzeit bei 33 Prozent. Damit kann ein Anbieterwechsel einen Teil der regional bedingten Mehrkosten ausgleichen.
Die Berechnungen basieren auf dem Profil eines 45-jährigen Alleinfahrers mit einem VW Golf VIII 2.0 TDI. Verivox wertete mehr als 400 Versicherungsangebote aus und bildete für Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko jeweils den Durchschnitt der fünf günstigsten Tarife ohne Telematik.
|Wohnort
|Haftpflicht
|Haftpflicht + Teilkasko
|Haftpflicht + Vollkasko
|Berlin-Mitte
|362,55 Euro
|709,75 Euro
|989,04 Euro
|Emden
|246,51 Euro
|440,40 Euro
|643,78 Euro
|Mehrbeitrag in Berlin
|116,04 Euro
47 Prozent
|269,35 Euro
61 Prozent
|345,27 Euro
54 Prozent
Berechnung: VW Golf VIII 2.0 TDI, Alleinfahrer, 45 Jahre, 15.000 Kilometer pro Jahr, SF 10. Durchschnittlicher Beitrag der fünf günstigsten Tarife.
|Wohnort
|Haftpflicht
|Haftpflicht + Teilkasko
|Haftpflicht + Vollkasko
|Berlin-Nikolassee
|345,84 Euro
|696,31 Euro
|983,03 Euro
|Kleinmachnow
|271,11 Euro
|500,71 Euro
|696,42 Euro
|Mehrbeitrag in Berlin
|74,73 Euro
28 Prozent
|195,59 Euro
39 Prozent
|286,61 Euro
41 Prozent
Berechnung: VW Golf VIII 2.0 TDI, Alleinfahrer, 45 Jahre, 15.000 Kilometer pro Jahr, SF 10. Durchschnittlicher Beitrag der fünf günstigsten Tarife.