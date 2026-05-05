Grillen auf Balkon und Terrasse: Was rechtlich erlaubt ist

Mit steigenden Temperaturen zieht es viele Menschen wieder auf Balkon, Terrasse oder in den Garten. Doch nicht überall, wo Platz für einen Grill ist, darf auch uneingeschränkt gegrillt werden. Rauch, Geruch und Lärm können schnell zu Konflikten führen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder eng bebauten Wohngebieten.

„Viele gehen davon aus, dass Grillen im eigenen Garten oder auf dem Balkon immer erlaubt ist. So pauschal lässt sich das aber nicht sagen“, so Annett Engel-Lindner vom Immobilienverband Deutschland IVD. „Entscheidend sind immer die konkreten Umstände und die Rücksichtnahme auf Nachbarn.“

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Rechtsprechung zu Rauchimmissionen. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 16. Januar 2015 Maßstäbe entwickelt, die zwar einen Fall von Zigarettenrauch betrafen, aber regelmäßig auch auf Grillrauch übertragen werden, berichtet der IVD. Danach können Rauchimmissionen eine wesentliche Beeinträchtigung darstellen. Ob daraus ein Unterlassungsanspruch folgt, hängt von Intensität, Dauer und Häufigkeit ab.

Grillen bleibt eine Frage des Einzelfalls

Gerichte prüfen weiterhin die konkreten Umstände, so der IVD. Das Landgericht München I bestätigte 2023, dass eine Wohnungseigentümergemeinschaft das Grillen einschränken darf. Eine Begrenzung auf bis zu vier Grillvorgänge im Monat kann demnach zulässig sein.

Ältere Entscheidungen zeigen die Bandbreite: Das Amtsgericht Bonn hielt gelegentliches Grillen, etwa einmal im Monat nach vorheriger Ankündigung, für hinnehmbar. Das Landgericht Aachen bewertete zweimal monatliches Grillen in festgelegten Zeitfenstern als zumutbar. Andere Gerichte setzten die Grenze enger. So hielt das Oberlandesgericht Oldenburg vier Grillabende pro Jahr für ausreichend, während das Landgericht Stuttgart dreimal jährlich jeweils zwei Stunden akzeptierte.

Feste Grenzwerte lassen sich daraus nicht ableiten, betont der IVD. Maßgeblich bleiben die örtlichen Verhältnisse und die Frage, ob Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt werden.

Eigentümergemeinschaften und Vermieter dürfen Regeln setzen

In Wohnungseigentümergemeinschaften können Grillregeln beschlossen werden. Besonders Holzkohlegrills oder offene Flammen auf Balkonen lassen sich demnach untersagen. Elektro- und Gasgrills bleiben häufig zulässig, solange sie keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen. Pauschale Regelungen, nach denen Grillen nur bei vollständiger Rauch- und Geruchsfreiheit erlaubt ist, können jedoch unwirksam sein.

Auch Vermieter können das Grillen über Mietvertrag oder Hausordnung begrenzen oder untersagen. Das gilt vor allem für Holzkohlegrills auf Balkonen. Solche Vorgaben werden von Gerichten überwiegend akzeptiert, wenn sie verhältnismäßig ausgestaltet sind.

Zugleich rückt der Immissionsschutz stärker in den Fokus. Rauch- und Geruchsbelästigungen werden sensibler bewertet. Wiederholte oder besonders intensive Beeinträchtigungen können als wesentlich gelten und Unterlassungsansprüche begründen.

„Wir empfehlen daher weiterhin, frühzeitig das Gespräch mit Nachbarn zu suchen, auf raucharme Grillmethoden auszuweichen und bestehende Regelungen konsequent zu beachten“, so Engel-Lindner.