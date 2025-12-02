Newsletter
Habona bringt weiteren Nahversorgungs-Immobilienfonds

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Johannes Palla, Habona
Foto: Habona / Jens Braune del Angel
Johannes Palla, Habona: "Gutes Zeitfenster für selektive Käufe".

Mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 startet die Habona Invest Gruppe den Vertrieb eines weiteren Angebots im Segment vergleichsweise kurzfristig ausgelegter Immobilienanlagen. Warum das Timing aus Sicht des Initiators besonders attraktiv ist.

Der neue Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 knüpft an die bisherige Produktlinie des Unternehmens an und richtet sich erneut auf den Erwerb von Nahversorgungsimmobilien in unterschiedlichen Regionen Deutschlands aus. Geplant ist der Erwerb von rund 20 Objekten.

Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Gruppe, betont: „Nahversorger bieten stabile, planbare Cashflows auf Basis weitgehend konjunkturunabhängiger Lebensmittelumsätze.“ Für den Fonds wird ein Eigenkapitalvolumen von 50 Millionen Euro und ein Gesamtinvestitionsvolumen von 95 Millionen Euro angestrebt.

Über die geplante Laufzeit von sechs Jahren sollen Anleger einen Gesamtmittelrückfluss von 130 Prozent nach Steuern erzielen, was einer jährlichen Rendite von vier Prozent nach Steuern entspricht. Die halbjährlichen Ausschüttungen sollen laut Habona erneut auf langfristigen Mietverträgen mit großen Handelsketten wie Rewe und Edeka basieren.

„Bieterwettbewerb überschaubar“

Palla sieht derzeit ein attraktives Umfeld für Zukäufe. „Es ist ein gutes Zeitfenster für selektive Käufe. Wir beobachten eine zunehmende Verkaufsbereitschaft, zudem ist der Bieterwettbewerb überschaubar. Damit bietet der Markt Chancen für Zukäufe mit attraktiven Renditen“, so Palla. Das Segment der Nahversorgung zeige sich weiterhin robust. „Darüber hinaus ist das Segment der Nahversorgung von Konjunkturschwankungen kaum betroffen und bietet daher Stabilität für Investoren“, ergänzt er.

Wie bei den Vorgängerfonds fungiert die Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft und übernimmt Portfolio- und Risikomanagement. Die Verwahrstellenfunktion liegt erneut bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

