Hauck Aufhäuser Lampe: „Viele Objekte zu attraktiven Preisen verfügbar“

Die 2008 errichtete Nahversorgungsimmobilie in Trier mit einer Verkaufsfläche von rund 3.500 Quadratmetern ist an Kaufland vermietet, teilt Hauck Aufhäuser Lampe mit. Eine großflächige Photovoltaikanlage stelle die Basis für die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele des Fonds dar. „Als Ergänzung werden wir weitere ESG-Maßnahmen durchführen, wobei hier unter anderem der über 5.000 Quadratmeter große Parkplatz viel Potenzial bietet“, sagt Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management bei Hauck Aufhäuser Lampe.

In den vergangenen Monaten erwarb der von der Privatbank gemanagte Fonds demnach bereits drei Nahversorgungsimmobilien in Bayern. Mit dem Ankauf in Trier umfasst das Portfolio des „H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland“ den Angaben zufolge nun 17 Objekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 210 Millionen Euro. Es handelt sich um einen Fonds in Form eines FCP-RAIF, der sich nur an institutionelle Investoren richtet. Er ist als „Artikel-8-Fonds“ klassifiziert, berücksichtigt also die Nachhaltigkeitsanforderungen in Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

„Zeitfenster wird sich auch wieder schließen“

„In der aktuellen Marktlage sind viele Objekte zu attraktiven Ankaufspreisen verfügbar. Wir nutzen dies, um Investitionen für unseren Fonds zu sichern. Jetzt ist ein günstiges Zeitfenster für Ankäufe, das sich aber auch wieder schließen wird, wenn sich das Zinsniveau langfristig stabilisiert hat“, so Brinker.

Weitere Objektankäufe für den Nachfolgefonds „HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2″ seien bereits angebunden. Dieser Fonds befindet sich derzeit in der Vertriebs- und Investitionsphase. Er soll durch eine „Manage-to-Core-Strategie“, also die Aufwertung von Bestandsobjekten mit entsprechendem Optimierungspotenzial etwa durch Sanierung, Re-Positionierung oder Neuvermietung, eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von über 5,5 Prozent erwirtschaften.