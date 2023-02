HIH Invest nähert sich Marke von 20 Milliarden Euro under Management

Von der Steigerung um 2,7 Milliarden Euro entfallen 1,2 Milliarden Euro auf den Geschäftsbereich Multi Manager Business mit seinen Masterfonds und Bündelungslösungen, teilt HIH Invest mit. Das Unternehmen betreut demnach Assets in nunmehr 92 Fonds beziehungsweise Mandaten für insgesamt 261 institutionelle Investoren. Das Transaktionsvolumen betrug im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Euro, davon 1,15 Milliarden Euro An- und 0,15 Milliarden Euro Verkäufe. „Wir konnten Opportunitäten für lohnende An- und Verkäufe ausmachen“, so Alexander Eggert, Geschäftsführer der HIH Invest.

Über alle Fonds erwirtschaftete die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr 2022 den Angaben zufolge eine Rendite von 6,45 Prozent. Der Fremdkapitalanteil betrug dabei 29,6 Prozent. „Der niedrige Fremdkapitalanteil ist in Zeiten mit enormer Zinssteigerung ein großer Vorteil. Als eigenkapitalstarker Investor sind wir in der Lage, Ankäufe bei geeigneten Rahmenbedingungen auch mal ohne Fremdkapital stemmen zu können. Für künftige Ankäufe haben wir momentan Eigenkapitalreserven von über 500 Millionen Euro“, sagt Carsten Demmler, ebenfalls Geschäftsführer der HIH Invest.

Neu: Healthcare-Immobilien und Erneuerbare Energien

Das Unternehmen hat das Produktangebot 2022 erweitert. Neu hinzugekommen sind Poolfonds in den Bereichen Healthcare-Immobilien und Erneuerbare Energien. Für den HIH Vita Invest mit Fokus auf Seniorenunterkünfte, medizinische Einrichtungen und Reha-Kliniken in Deutschland wurde demnach das erste Objekt angekauft, ein Gesundheitszentrum in Michendorf nahe Potsdam. Für ein zweites Objekt laufe die Ankaufsprüfung, weitere befinden sich in der Ankaufspipeline. Die initiale Kapitalisierung seitens der Seed-Investoren ist demnach 2022 erfolgt und weiteres Investorenkapital kann aufgenommen werden.

Auch der HIH Green Energy Invest hat ein erstes Fondsobjekt angebunden, einen Windpark in Frankreich. Der Artikel-9-Fonds investiert in Photovoltaik- und Onshore-Windkraft-Projekte und strebt ein Zielvolumen von 750 Millionen Euro an. Die Eigenkapitalzusagen liegen den Angaben zufolge derzeit bei über 100 Millionen Euro.

Zweiter Logistik-Poolfonds gestartet

Im Bereich Logistik hatte der erste Poolfonds, der 2020 aufgelegte HIH Deutschland Logistik Invest, innerhalb eines guten Jahres das angestrebte Zielvolumen von circa 500 Millionen Euro erreicht und ist mit 13 Objekten vollinvestiert. Ihm folgte 2022 der Artikel-8-Fonds HIH Deutschland+ Core Logistik Invest, für den bislang fünf Objekte mit einem Gesamtverkehrswertvolumen von rund 65 Millionen Euro angekauft wurden. Zuletzt erfolgte der Ankauf einer Logistikimmobilie in Zwolle in den Niederlanden mit 23.000 Quadratmetern. Hinzu kamen teils großvolumige Ankäufe für Individualfonds.

Wohnen mit starkem AuM-Wachstum

Noch deutlicher gesteigert hat die HIH Invest ihre Assets under Management im Bereich Wohnen. Die beiden Poolfonds wuchsen um insgesamt zwölf Objekte. Zehn davon im Volumen von rund 350 Millionen Euro entfallen auf den HIH Deutschland Wohnen Invest, zwei im Volumen von etwa 165 Millionen Euro auf den HIH Wohninvest Quartiere. Felix Meyen, seit April 2022 ebenfalls Geschäftsführer der HIH Invest, kommentiert: „Wir konnten für die HIH Invest noch Objekte mit umfangreicher öffentlicher Förderung an sehr guten Standorten zu attraktiven Renditen finden. Sie werden einen verlässlichen Cashflow generieren. Denn die Nachfrage nach Mietwohnungen ist ungebrochen hoch und übersteigt in den Städten, in denen wir investiert haben, das Angebot.“

Traditionell der stärkste Sektor bei HIH Invest sind Büroimmobilien. Zum Jahresende managte das Unternehmen 170 Büroobjekte mit einem Verkehrswert von rund 8,7 Milliarden Euro. „Die Nutzungsart ist recht stabil durch die Krisen der vergangenen drei Jahre gekommen. Die hohe Flächennachfrage trifft nach wie vor auf wenige verfügbare, moderne und drittverwendungsfähige Flächen in zentralen Lagen. ESG-Kriterien stehen auch bei den Mietern immer mehr im Fokus; entsprechend wichtig sind die Kriterien für unsere Ankaufsstrategie“, so Meyen.

„Preisfindung am Immobilienmarkt noch nicht abgeschlossen“

Carsten Demmler resümiert das Jahr 2022: „Wir haben einen Umschwung vom Verkäufer- zum Käufermarkt gesehen. Doch die Preisfindung am Immobilienmarkt ist noch nicht abgeschlossen, die Zinsen sind stark gestiegen und die konjunkturellen Aussichten sind verhalten“. All das habe institutionelle Investoren vorsichtiger werden lassen. „Allerdings sind durch die Preisanpassungen im Markt heute attraktivere Ausschüttungsrenditen darstellbar als noch vor einem Jahr und Investoren haben bei Immobilien im Gegensatz zu klassischen Anleihen einen gewissen Inflationsschutz. Im Vergleich etwa zu Aktien weisen Immobilien weniger Volatilität auf. Das alles sorgt dafür, dass Immobilien ein gewichtiger Bestandteil im Portfolio professioneller Anleger bleiben“, so Demmler.