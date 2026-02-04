Hiscox vereinfacht Cyber-Schutz für KMU und erweitert Leistungen deutlich

Der Spezialversicherer Hiscox hat sein Cyber-Produkt grundlegend neu aufgestellt, um kleinen und mittleren Unternehmen einen besseren Schutz vor digitalen Risiken zu ermöglichen. Hintergrund ist eine weiterhin angespannte Bedrohungslage: Laut Hiscox Cyber Readiness Report 2025 waren 67 Prozent der KMU in Deutschland innerhalb von zwölf Monaten von mindestens einem Cyber-Angriff betroffen. Gleichzeitig verfügen 60 Prozent über keinen oder keinen ausreichenden Versicherungsschutz.

Mit dem Relaunch will Hiscox den Zugang zur Cyber-Versicherung deutlich erleichtern und Unternehmen zugleich beim Aufbau ihrer Cyber-Resilienz unterstützen. Dazu setzt der Versicherer auf einen vereinfachten Abschluss, erweiterte Deckungsinhalte und zusätzliche präventive Services.

Vereinfachter Abschluss und angepasste Deckung

Kern der Überarbeitung ist ein deutlich verschlankter Antragsprozess mit weniger Risikofragen. Ziel ist es, Abschlussbarrieren zu senken, Abbrüche zu reduzieren und den digitalen Abschluss auch auf mobilen Endgeräten zu erleichtern. Gleichzeitig führt Hiscox eine speziell auf KMU zugeschnittene Preisstruktur ein.

Auch die Absicherung von Betriebsunterbrechungen wurde vereinfacht. Für Unternehmen mit bis zu 2,5 Millionen Euro Umsatz gilt künftig eine einheitliche Deckung bis zur vereinbarten Versicherungssumme, unabhängig davon, ob IT-Systeme in der Cloud oder On-Premises betrieben werden. Die Entschädigung erfolgt weiterhin über eine Tagessatzpauschale. Ergänzend greift die sogenannte Hiscox Garantie, die bei Nachweis eine höhere Entschädigung ermöglicht, wenn der tatsächliche Schaden die Pauschale übersteigt.

Mehr Assistance und neue Leistungsinhalte

Ergänzt wird der Versicherungsschutz durch zusätzliche Assistanceleistungen. Dazu zählt unter anderem ein Cyber-Sicherheits-Scan zur Identifikation von Schwachstellen. Über ein neues Kundenportal erhalten Versicherte Zugang zu sämtlichen Unterstützungsangeboten. Zudem erweitert Hiscox die Bedingungen, etwa beim Schutz vor Verletzungen von Urheber- und Markenrechten.

In der Deckung setzt der Versicherer bewusst auf technologieneutrale Auslöser statt auf die Benennung einzelner Angriffsarten. Die Allgefahrendeckung stellt sicher, dass auch neuartige Bedrohungen abgesichert sind, sofern sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden. Unterstützung erhalten Versicherte bereits bei einem begründeten Verdachtsfall durch ein spezialisiertes Netzwerk aus IT-Experten, Krisenkommunikatoren und Datenschutzjuristen.

Abgedeckt sind unter anderem Kosten für IT-Forensik, die Wiederherstellung von Daten und Systemen, Krisenmanagement, gesetzliche Informationspflichten sowie rechtliche Beratung. Neu ist die Absicherung von Forderungsausfällen, wenn manipulierte Zahlungsdaten dazu führen, dass Kunden oder Geschäftspartner an Betrüger zahlen.

CyberClear Plus richtet sich gezielt an kleinere Unternehmen

Mit „Cyberclear Plus by Hiscox“ führt der Versicherer eine neue Produktoption für Unternehmen mit bis zu 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz ein. Das Angebot kombiniert die bestehende Cyber Clear-Deckung mit Sicherheitsservices von Norton Small Business Premium. Im Schadenfall verzichtet Hiscox vollständig auf eine Selbstbeteiligung. Zudem wird die Jahreshöchstentschädigung dreifach maximiert.

Neben Versicherungs- und Assistanceleistungen erhalten Versicherte technische Sicherheitslösungen wie Geräteschutz, VPN und Cloud-Backups. Gleichzeitig reduziert sich die Zahl der Antragsfragen weiter.

„Kleine und mittlere Unternehmen sind in den letzten Jahren einer zunehmenden Bedrohungslage durch Cyber-Angriffe ausgesetzt. Für viele ist es eine große Herausforderung, das dadurch notwendige IT-Sicherheitsniveau aus eigener Kraft zu erreichen sowie zu halten“, sagt Klemens Lemke, Underwriting Manager Cyber bei Hiscox Deutschland. „Mit CyberClear Plus gehen wir noch einen Schritt weiter: Wir kombinieren unsere spezialisierte Cyber-Versicherung mit den Schutzservices von Norton und heben das Sicherheitsniveau unserer Kundinnen und Kunden damit gezielt an.“

Die Antragstellung erfolgt für Makler und Vermittler über einen weiter vereinfachten Online-Antrag. Künftig soll das Produkt auch direkt online für Versicherungsnehmer verfügbar sein.