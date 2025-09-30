Hitliste Maklerpools: Allfinanztest setzt auf Kostensenkung durch KI

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten.

Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Bernd Plitschuweit, geschäftsführender Gesellschafter von Allfinanztest (Platz 23):

„Risiken werden zunehmen wie Elementarschäden Cyber Risk, Prämien und Courtagen also auch. Somit steigen die Courtagen mit den Deckungsbeiträgen. Der Aufwand der Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung steigt jedoch nicht in gleichem Maße und lässt sich durch gezielten Einsatz von EDV, hier KI, weiter minimieren und der Ertrag steigern.

Somit wird auch kleinteiliges Geschäft ertragreicher. Die Kosten für Manpower im Bereich der Löhne zur Bedienung der Schnittstelle Mensch-Maschine werden von diesem, für den Vermittler positiven Effekt besonders betroffen sein. Die B2C Plattform www.alltest.de, eine Entwicklung von Allfinanztest.de, erzielt bereits jetzt Umsätze nahezu ohne menschliches Zutun.

Allerdings wird erwartet, dass es noch eine Regulierung für sogenannte Finfluencer geben wird.“