Karfreitag im Überblick: Verkehrsregeln, Arbeitsrecht und Verbote

Karfreitag zählt in Deutschland zu den besonders geschützten stillen Feiertagen. Der Tag ist geprägt von gesetzlichen Vorgaben, die vor allem Ruhe und Besinnung sichern sollen. Für viele Menschen bedeutet das eine Unterbrechung des Alltags, gleichzeitig wirft der Feiertag regelmäßig praktische Fragen auf.

Im Fokus stehen vor allem Einschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen. Je nach Bundesland können Tanzveranstaltungen, Sportereignisse oder andere laute Freizeitaktivitäten untersagt sein. Auch bestimmte Filmvorführungen oder Märkte fallen in einigen Regionen unter diese Verbote.

Rechtsgrundlage sind die jeweiligen Feiertagsgesetze der Länder. Sie definieren, welche Aktivitäten zulässig sind und welche nicht. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, insbesondere wenn Veranstalter gegen die Vorgaben verstoßen.

Unterschiedliche Regelungen je nach Bundesland

Ein häufig übersehener Aspekt betrifft den Straßenverkehr. Karfreitag gilt rechtlich nicht als Werktag. Das hat konkrete Auswirkungen auf Verkehrsregeln, die ausdrücklich nur an Werktagen gelten.

So müssen Einschränkungen wie Tempo-30-Zonen mit Zusatzschildern wie „Mo – Fr“ oder „werktags“ an Karfreitag nicht beachtet werden. Für Verkehrsteilnehmer kann sich dadurch eine veränderte Rechtslage ergeben, die im Alltag leicht übersehen wird. Unabhängig davon gelten alle allgemeinen Verkehrsregeln weiterhin. Geschwindigkeitsbegrenzungen ohne zeitliche Einschränkung oder andere dauerhafte Vorschriften bleiben bestehen.

Arbeitsrechtliche Vorgaben an den Feiertagen

Karfreitag und auch Ostermontag sind gesetzliche Feiertage und unterliegen einem grundsätzlichen Arbeitsverbot. Dieses betrifft alle nicht ausdrücklich erlaubten Tätigkeiten. Ausnahmen gelten unter anderem für Not- und Rettungsdienste, Pflege, Gastronomie oder Betriebe mit kontinuierlicher Produktion. Für andere Tätigkeiten ist eine behördliche Genehmigung erforderlich.

Beschäftigte, die dennoch arbeiten, können je nach Vertrag oder Tarif Anspruch auf Zuschläge haben. Gesetzlich vorgeschrieben sind diese jedoch nicht. Werden Zuschläge gezahlt, bleiben sie unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Dies gilt bis zu 125 Prozent des Grundlohns, wobei ein maximaler Stundenlohn von 50 Euro berücksichtigt wird.

Sonderfall Ostersonntag und kirchlicher Schutz

Im Unterschied zu Karfreitag ist der Ostersonntag kein gesetzlicher Feiertag. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf arbeitsrechtliche Ansprüche. Beschäftigte haben an diesem Tag keinen gesetzlichen Anspruch auf Feiertagszuschläge. Das Bundesarbeitsgericht bestätigt dies in einem Urteil. In einem Fall aus der Backwarenindustrie besteht kein Anspruch auf Zuschläge, da der Ostersonntag rechtlich nicht als Feiertag gilt (Az.: 5 AZR 317/09).

Zusätzlich können rund um Kirchen besondere Schutzregelungen greifen. In der Nähe von Gottesdiensten sind in einigen Bundesländern störende Aktivitäten eingeschränkt, um den religiösen Charakter des Tages zu wahren.