Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Hitliste Maklerpools: Fondsnet will neue Standards bei Investmentfonds-Kosten setzen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto von Georg Kornmayer
Foto: Fondsnet / Andreas Steindl
Georg Kornmayer, Geschäftsführer Fondsnet Holding.

Die Fondsnet Holding blickt auf ein dynamisches Geschäftsjahr 2024 zurück. Wachstumstreiber waren vor allem Immobilienfinanzierungen. Geschäftsführer Georg Kornmayer forciert digitale Lösungen und will in der Branche eine Veränderung der Kostenstrukturen von Investmentfonds anstoßen.


Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute: Georg Kornmayer, Geschäftsführer der Fondsnet Holding GmbH (Platz 7):

Das könnte Sie auch interessieren:

„Wir fokussierten uns in 2024 weiterhin auf die Geschäftsfelder Investment, Assekuranz und Finanzierungen:

  • Im Bereich Investment legen wir unseren Fokus auf die digitale Vermögensverwaltung. 
  • Der Bereich der Immobilienfinanzierungen hat stark angezogen, wird durch das Zinsumfeld, aber auch durch Akquiseerfolge unsererseits beflügelt. 
  • Unsere Assekuranz haben wir auf eine gänzlich neue Plattform gestellt und viele Vermittler-Services integriert.

Auch in 2025 werden wir stark in IT investieren, und zwar für alle Sparten unseres Business Cases. 

Unsere Initiative ‚Alpha Selection‘ – aktive Investmentfonds zu Preisen von Staatsfonds – schafft für Kunden eine hervorragende Produktqualität bei niedrigsten Kosten. Wir sehen dies als Initialzündung für unsere Branche, weil wir meinen, dass Kostenstrukturen oft noch hochpreisig und nach wie vor recht intransparent sind.“

Zum Artikel „Hitliste der Maklerpools 2025: Fonds Finanz bleibt an der Spitze“

Zur Hitliste Maklerpools

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hitliste-maklerpools-fondsnet-will-neue-standards-bei-investmentfonds-kosten-setzen-702383/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.