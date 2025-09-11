Hitliste Maklerpools: Fondsnet will neue Standards bei Investmentfonds-Kosten setzen





Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute: Georg Kornmayer, Geschäftsführer der Fondsnet Holding GmbH (Platz 7):

„Wir fokussierten uns in 2024 weiterhin auf die Geschäftsfelder Investment, Assekuranz und Finanzierungen:

Im Bereich Investment legen wir unseren Fokus auf die digitale Vermögensverwaltung.

Der Bereich der Immobilienfinanzierungen hat stark angezogen, wird durch das Zinsumfeld, aber auch durch Akquiseerfolge unsererseits beflügelt.

Unsere Assekuranz haben wir auf eine gänzlich neue Plattform gestellt und viele Vermittler-Services integriert.

Auch in 2025 werden wir stark in IT investieren, und zwar für alle Sparten unseres Business Cases.

Unsere Initiative ‚Alpha Selection‘ – aktive Investmentfonds zu Preisen von Staatsfonds – schafft für Kunden eine hervorragende Produktqualität bei niedrigsten Kosten. Wir sehen dies als Initialzündung für unsere Branche, weil wir meinen, dass Kostenstrukturen oft noch hochpreisig und nach wie vor recht intransparent sind.“

