Hitliste Maklerpools: Qualitypool punktet mit Baufinanzierung und Kfz-Geschäft

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute die Geschäftsführer von Qualitypool (ohne Platzierung):

Antonio Skoro, Qualitypool / Foto: Mark Bollhorst

„Im Jahr 2024 erwirtschaftete die Qualitypool GmbH in ihren Produktbereichen Finanzierung und Versicherung insgesamt 91,03 Millionen Euro Umsatz – eine deutliche Steigerung von 17,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum“. Antonio Skoro, Geschäftsführer Qualitypool mit Fokus Finanzierung: „Im Finanzierungsgeschäft hat Qualitypool 2024 noch einmal deutlich mehr Fahrt aufgenommen und die Erholungsphase am Markt voll für sich genutzt. Unter dem Strich hat der Teilbereich Baufinanzierung im vergangenen Jahr die eigenen Erwartungen übertroffen. Auch 2025 sind wir mit unserer Entwicklung sehr zufrieden, im ersten Halbjahr haben wir unsere ambitionierten Ziele übertroffen und ein deutliches Wachstum zum Vorjahr aufzeigen können.“

Spitzenreiter KfZ-Geschäft

Andrea Föllmer, Geschäftsführerin Qualitypool mit Fokus Versicherung: „Wir konnten 2024 die positive Geschäftsentwicklung erfolgreich fortsetzen und in allen Sparten wachsen. Unsere Stärken im Kfz- und Gewerbegeschäft haben wir weiter ausgebaut. Die Jahresnettoprämie im Neugeschäft stieg über alle Sparten hinweg um 19 Prozent. Spitzenreiter ist das Kfz-Geschäft, dort konnten wir uns um weitere 22 Prozent verbessern. Darüber hinaus konnten wir die Anzahl der neuen Vertriebspartner deutlich steigern.

Parallel dazu haben wir vor kurzem unseren Qualitypool-Vertriebspartnern ein neues innovatives Partnerportal zur Verfügung gestellt und damit die Umstellung auf eine einheitliche Systemlandschaft erfolgreich vollzogen. Dieser Schritt ermöglicht uns auch zukünftig eine hohe Geschwindigkeit für weitere Innovationen und Verbesserungen. An der erweiterten Integration der Amexpool AG arbeiten wir währenddessen mit Hochdruck.“

