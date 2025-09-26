Hitliste Maklerpools: Sachpool lässt die Coronazeit hinter sich

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten.

Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute R. André Klotz, Geschäftsführer von Sachpool:

„Sowohl der Markt im Sachversicherungsbereich, wie auch unser Unternehmen haben sich von der Coronazeit erholt und generieren wieder gewohntes Wachstum. Die Sicherheit im Bereich der Vermittlung von Sachversicherungen lässt unser Unternehmen nach wie vor sehr stabil wachsen und stellt für die Makler einen Anker auch in unsicheren Zeiten dar. Der Zuwachs an Makleranbindungen zeigt, dass sich unser Geschäftsmodell im Markt etabliert hat.“