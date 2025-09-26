Newsletter
Hitliste Maklerpools: Sachpool lässt die Coronazeit hinter sich

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Sachpool aus Schwarzenberg bei Chemnitz hat sich von der Pandemiezeit erholt und generiert nach den Worten von Geschäftsführer R. André Klotz mit der Vermittlung von Sachversicherungen wieder „gewohntes Wachstum“. 

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. 

Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute R. André Klotz, Geschäftsführer von Sachpool:

„Sowohl der Markt im Sachversicherungsbereich, wie auch unser Unternehmen haben sich von der Coronazeit erholt und generieren wieder gewohntes Wachstum. Die Sicherheit im Bereich der Vermittlung von Sachversicherungen lässt unser Unternehmen nach wie vor sehr stabil wachsen und stellt für die Makler einen Anker auch in unsicheren Zeiten dar. Der Zuwachs an Makleranbindungen zeigt, dass sich unser Geschäftsmodell im Markt etabliert hat.“

