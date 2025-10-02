Hitliste Maklerpools: Vfm rechnet 2025 „mit nochmal deutlich höherer Umsatzsteigerung“

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute die Vfm-Gruppe (ohne Platzierung):

„‘Dieses Ergebnis spiegelt nicht nur die hohe Qualität unseres Angebots wider, sondern auch die konsequente Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen für unsere Partner‘, betont Klaus Liebig, Gesellschafter-Geschäftsführer der vfm-Gruppe. ‚Insbesondere die umfassende Unterstützung unserer vfm-Makler – von KI-gestützter Prozessautomatisierung über gezielte Marketingmaßnahmen bis hin zur Begleitung bei Bestandskäufen – trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Auch die zahlreichen neuen und erfolgreichen AOplus-Kooperationen verleihen unserem Verbund zusätzliche Dynamik. Zwischenzeitlich dürfen wir in diesem Segment mit insgesamt fünf Versicherern und deren Ausschließlichkeitsorganisationen kooperieren‘.

Das laufende Geschäftsjahr 2025 ist für die vfm-Gruppe perfekt angelaufen. Die vfm-Gruppe rechnet mit nochmal deutlich höheren Umsatzsteigerung als im Vorjahr. 2025 feiert die vfm-Gruppe ihr 30-jähriges Bestehen als Maklerverbund und Umstiegsbegleiter. Der vor rund fünf Jahren vollzogene Wechsel vom ehemaligen Franchise-Modell hin zum freien Maklerverbund hat sich als voller Erfolg erwiesen und bildet die Basis für nachhaltiges, partnerschaftliches Wachstum.“

