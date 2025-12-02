Agila erweitert Tierkranken- und OP-Versicherung um flexible Paketmodelle

Agila hat ihre Produktpalette im Bereich Tierkranken- und OP-Versicherung neu strukturiert und um flexible Optionen erweitert. Kundinnen und Kunden können nun zwischen drei vorkonfigurierten Paketen oder einer individuellen Zusammenstellung wählen. Parallel wurde die Bestellstrecke auf der Website neu gestaltet, um die Auswahl transparenter zu machen.

„Mit diesen Neuerungen kommen wir zwei wichtigen Wünschen nach, die uns vonseiten unserer Kundinnen und Kunden erreicht haben“, erklärt Chief Marketing Officer Erika Siebeneck. „Da sind zum einen die nun deutlich höheren Leistungsgrenzen. Wer möchte, kann sogar einen Tarif ganz ohne jährliche Höchstbeträge wählen.“

Neben höheren Leistungsgrenzen spielt laut Siebeneck auch die wachsende Komplexität des Marktes eine Rolle. „Angesichts der massiv gestiegenen Kosten für tierärztliche Leistungen bieten wir unseren Kunden Tarife, die sie individuell an ihre Bedürfnisse anpassen können.“ Zur Verfügung stehen die Leistungspakete Basis, Komfort und Exklusiv. Alternativ können Versicherte eine eigene Kombination wählen, bestehend aus unterschiedlichen Versicherungssummen inklusive der Option „unbegrenzt“ sowie Deckungsumfängen von achtzig, neunzig oder einhundert Prozent.

Flexible Zusatzpakete und neue Struktur beim Budget

Optional lassen sich Pakete für Vorsorge, Physiotherapie und Zahnbehandlungen ergänzen. Diese Bausteine stehen in den Varianten Bronze, Silber und Gold zur Verfügung und unterscheiden sich durch ihre jeweiligen Deckungsgrenzen. „Tierhaltende, die sich für die OP-Versicherung entscheiden, haben damit ab sofort die Möglichkeit, trotzdem auch zusätzliche Leistungen wie eben die Vorsorge mitzuversichern“, erläutert Siebeneck weiter.

Neu ist zudem die Zusammenführung des Budgets für Operations- und Behandlungskosten innerhalb der Tierkrankenversicherung. Statt getrennter Summen steht künftig ein gemeinsames Budget zur Verfügung, das dort genutzt werden kann, wo gerade Bedarf besteht. Für Hunde- und Katzenhalter erhöht das die Flexibilität bei der Leistungsabrufung.

Verfeinerte Rasse-Eingruppierung und bestehende Vorteile

Bereits im Mai hatte Agila die Tarife überarbeitet und eine granulare Rasse-Eingruppierung eingeführt, die nun weiter verfeinert wurde. Weiterhin gilt der generelle Kündigungsschutz im Leistungsfall. Auch der Kombi-Rabatt beim parallelen Abschluss der Hundehalterhaftpflichtversicherung bleibt bestehen.

Zum Produktstart bietet Agila zudem eine Aktion für Neukundinnen und Neukunden an. Wer einen der neuen Tarife über die Aktionsseite www.agila.de/top-schutz abschließt, erhält einen Wunschgutschein im Wert von fünfzehn Euro.