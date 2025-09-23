ILG bringt neuen Publikums-AIF mit drei Nahversorgungsimmobilien

Die Mietvertragsrestlaufzeit im Portfolio liegt bei rund 11,7 Jahren ab 1. Januar 2026, teilt ILG mit. Die Gesamtmiete wird demnach von acht unterschiedlichen, filialisierenden Einzelhändlern mit zeitlich variierenden Mietvertragsausläufen erwirtschaftet.

Hauptmieter sind in Hallstadt Edeka und DM Drogerie, in Nienburg Aldi Nord und Rossmann sowie in Celle Penny. Die Immobilien konnten in drei Einzeltransaktionen zum Teil Off-Market und zu Preisen unterhalb der gutachterlich ermittelten Verkehrswerte erworben werden, so ILG.

Der ILG Fonds Nr. 45 mit einer Mindestbeteiligung von 20.000 Euro wird prognosegemäß 4,75 Prozent pro Jahr ab Einzahlung der Zeichnungssumme ausschütten. Die Ausschüttung wird – wie für die ILG typisch – anteilig monatlich zur Auszahlung gebracht, so die Prognose.