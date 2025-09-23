Newsletter
ILG bringt neuen Publikums-AIF mit drei Nahversorgungsimmobilien

Veröffentlichung:
Foto: ILG
Fondsobjekt in Hallstadt bei Bamberg.

Der Asset Manager ILG bringt seinen Fonds Nr. 45 in den Vertrieb. Er richtet sich an private und semiprofessionelle Anleger. Der Fonds investiert in drei Nahversorgungsimmobilien in Hallstadt bei Bamberg in Bayern sowie Nienburg und Celle in Niedersachsen. Was dabei herauskommen soll.

Die Mietvertragsrestlaufzeit im Portfolio liegt bei rund 11,7 Jahren ab 1. Januar 2026, teilt ILG mit. Die Gesamtmiete wird demnach von acht unterschiedlichen, filialisierenden Einzelhändlern mit zeitlich variierenden Mietvertragsausläufen erwirtschaftet.

Hauptmieter sind in Hallstadt Edeka und DM Drogerie, in Nienburg Aldi Nord und Rossmann sowie in Celle Penny. Die Immobilien konnten in drei Einzeltransaktionen zum Teil Off-Market und zu Preisen unterhalb der gutachterlich ermittelten Verkehrswerte erworben werden, so ILG.

Der ILG Fonds Nr. 45 mit einer Mindestbeteiligung von 20.000 Euro wird prognosegemäß 4,75 Prozent pro Jahr ab Einzahlung der Zeichnungssumme ausschütten. Die Ausschüttung wird – wie für die ILG typisch – anteilig monatlich zur Auszahlung gebracht, so die Prognose.

