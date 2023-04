Immobilienfinanzierung: Wechsel in der Führung von Hüttig & Rompf

Ditmar Rompf (63), Mitgründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG, wechselt mit Wirkung zum 1. April 2023 aus dem operativen Geschäft in den Aufsichtsrat der Hüttig & Rompf AG. Benjamin Papo (45), Chief Sales Officer der Bilthouse-Gruppe und Mitglied des Vorstands der Baufi24 Baufinanzierung AG, übernimmt zusätzlich den Vorstandsvorsitz der Hüttig & Rompf AG. Das Unternehmen hatte sich 2022 mit Baufi24 und Creditweb zur Bilthouse-Gruppe zusammengeschlossen.

Ditmar Rompf ist Kaufmann mit langjährigen Erfahrungen im Finanzdienstleistungsvertrieb mit Schwerpunkt Immobilienfinanzierungen. Nach Ausbildung und Tätigkeit im Versicherungsgewerbe gründete er 1988 mit Paul Hüttig zunächst die Hüttig & Rompf GbR, aus der später die Hüttig & Rompf AG hervorging. Ditmar Rompf war verantwortlich für die Filialen und den Vertrieb und bis zuletzt Vorsitzender des Vorstands.

„35 Jahre nach der Gründung von Hüttig & Rompf ist es an der Zeit, den Staffelstab zu übergeben“, kommentiert Ditmar Rompf. „Gleichzeitig möchte ich Hüttig & Rompf und unserer im vergangenen Jahr neu geschaffenen Unternehmensgruppe weiterhin beraterisch erhalten bleiben, um unsere gemeinsame Vision weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir mit Benjamin Papo eine exzellent vernetzte und erfahrene Führungspersönlichkeit für den Vorstandsvorsitz bei Hüttig & Rompf gewinnen konnten.“

Papo verantwortet neben dem Vorstandsvorsitz der Hüttig & Rompf AG den Vertrieb und das Wachstum des Endkundengeschäfts sowie den gesamten B2C-Vertrieb der Marken Baufi24 und Hüttig & Rompf, Loanlink24 und Kredit24. Der 45-Jährige bringt umfassende Erfahrung im Auf- und Ausbau des Baufinanzierungsvertriebs mit. Er hat von 2002 bis 2015 in verschiedenen Funktionen die Entwicklung der Interhyp AG maßgeblich geprägt – davon die letzten fünf Jahre als Mitglied des Vorstands, wo er den Ausbau des Privatkundengeschäfts verantwortete. Zwischen Interhyp und Bilthouse war Papo in zwei weiteren Senior Executive Positionen verantwortlich: Von 2015 bis 2017 war er Direktor des Programms zur digitalen Transformation bei der ING Deutschland. Zuletzt hat Papo als CEO von Finanzchef24 in den vorangegangenen fünf Jahren das Insurtech erfolgreich strategisch ausgerichtet und zum führenden, digitalen Broker für Gewerbeversicherungen entwickelt.

„Ditmar Rompf hat große Fußstapfen hinterlassen. Ich freue mich darauf, Hüttig & Rompf im Verbund mit der Bilthouse-Gruppe weiterentwickeln zu dürfen“, erklärt Benjamin Papo. „Hüttig & Rompf versteht sich als starker Partner für Makler und Bauträger und bedient mit seiner qualitativen und persönlichen Baufinanzierungsberatung und -vermittlung die Bedürfnisse seiner Kunden und Bankpartner. Diesen Markenkern und diese Marktposition werden wir selbstbewusst weiterentwickeln, wenngleich die Zeitenwende am Immobilienmarkt die gesamte Branche vor Herausforderungen stellt.“