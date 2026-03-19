Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Iranische Cyberangriffe nehmen zu: Was Unternehmen jetzt tun sollten

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: ChatGPT
Die Cyberangriffe aus dem Iran nehmen zu.

Geopolitische Spannungen verschärfen die Cyberlage: Experten beobachten eine Zunahme iranischer Angriffe auf westliche Ziele. Unternehmen geraten stärker in den Fokus. Welche Risiken drohen und wie sich Organisationen konkret schützen können, zeigt eine aktuelle Analyse von Horizon3.ai

Jüngste Militärschläge der USA und Israels auf iranische Infrastruktur, darunter Banken und Öl-Anlagen, haben Iran zu Ankündigungen von Vergeltungsmaßnahmen gegen vergleichbare westliche Ziele veranlasst. Zwar gilt die iranische Militärführung derzeit als geschwächt, dürfte sich jedoch in dezentraleren Strukturen neu formieren. Sicherheitsexperten gehen daher von einer Verlagerung hin zu einer Art „Cyber-Guerilla-Taktik“ aus. Im Fokus könnten dabei insbesondere Angriffe auf die US-amerikanische Defense Industrial Base (DIB) stehen, aber auch Störungen kritischer Infrastrukturen in Bereichen wie Finanzwesen, Telekommunikation, öffentlicher Versorgung und Industrieproduktion. Ebenso wahrscheinlich sind gezielte Attacken auf die Öl- und Gasinfrastruktur, um Märkte zu verunsichern und Preise zu beeinflussen.

Erste Hinweise auf diese Entwicklung zeigen sich bereits in Angriffen auf AWS-Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain sowie auf Stryker Medical und Krankenhausstrukturen im Vereinigten Königreich. Beobachtet wurden unter anderem der Einsatz destruktiver Datenwiper (z. B. Stryker-Varianten), unautorisierte Zugriffe auf CCTV-Systeme wie Hikvision-Kameras zur Unterstützung physischer Zielauswahl sowie gezielte Desinformationskampagnen in sozialen Medien.

Das könnte Sie auch interessieren:

In den kommenden Wochen erwarten Sicherheitsexperten eine weitere Eskalation, unter anderem in Form von:

  • Störungen von Produktions-, Fertigungs- und Reparaturkapazitäten innerhalb der DIB
  • Angriffen auf Öl- und Gasinfrastruktur, ähnlich dem Colonial-Pipeline-Vorfall
  • Eingriffen in Finanzsysteme mit dem Ziel, wirtschaftliche Abläufe zu unterbrechen und Marktvolatilität auszulösen
  • Angriffen auf Cloud-Anbieter zur Unterbrechung digitaler Dienste
  • Störungen im Gesundheitswesen mit potenziellen Risiken für Patienten
  • Beeinträchtigungen staatlicher, kommunaler und Bildungseinrichtungen zur Einschränkung öffentlicher Dienstleistungen 

Zur Abwehr dieser Bedrohungen empfiehlt Horizon3.ai insbesondere die Absicherung initialer Angriffsflächen. Dazu zählen VPN-Zugänge und Edge-Geräte mit bekannten, aktiv ausgenutzten Schwachstellen (CISA Known Exploited Vulnerabilities, KEVs), etwa bei Fortinet, Ivanti oder Citrix NetScaler, ebenso wie Active Directory-Umgebungen mit kompromittierten Zugangsdaten sowie Remote-Management-Tools (RMMs) mit bekannten Schwachstellen.

Zu den wichtigsten kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen gehören: 

  1. Identifikation und schnelle Behebung von Angriffsflächen, die durch bekannte iranische Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) ausgenutzt werden können
  2. Einsatz von Täuschsystemen (Decoys) im Netzwerk, insbesondere in Active Directory, zur Verbesserung der Angriffserkennung und Beschleunigung der Reaktionszeiten
  3. Überprüfung und Stärkung zentraler SOC-Kontrollen wie Endpoint Detection and Response (EDR) und Security Information and Event Management (SIEM)
  4. Regelmäßiges Durchspielen von Incident-Response-, Eindämmungs- und Bereinigungsprozessen
  5. Identifikation und Schutz kritischer Daten sowie konsequentes Testen von Backup- und Recovery-Verfahren

„Aktuell kommt es darauf an, dass wir als Sicherheitsverantwortliche zusammenarbeiten, Sicherheitslücken schließen und Vertrauen in unsere Schutzmechanismen aufbauen. Entscheidend ist, Abläufe so zu trainieren, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt“, erklärt Snehal Antani, CEO und Co-Founder von Horizon3.ai.

Im Zuge der aktuellen Lage hat Horizon3.ai zudem seine Research-Kapazitäten erweitert, um bekannte iranische Angriffsverfahren (TTPs) umfassend in der Plattform NodeZero abzubilden. Gleichzeitig wurde die Funktion „Iranian Threat Actor Intelligence“ temporär für alle NodeZero-Kunden aktiviert. Damit können Sicherheitsteams gezielt die Schwachstellen identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von iranischen Akteuren ausgenutzt werden. 

„Die Situation ist hochdynamisch und verändert sich täglich. Wir können nicht kontrollieren, was Angreifer tun, aber wir können unsere eigene Vorbereitung und Verteidigungsfähigkeit steuern“, so Antani weiter.

Horizon3.ai empfiehlt Unternehmen, mit hoher Priorität zu handeln und die genannten Maßnahmen konsequent in ihre Cyberresilienz-Strategie zu integrieren.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/iranische-cyberangriffe-nehmen-zu-was-unternehmen-jetzt-tun-sollten-714299/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.