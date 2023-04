Italienische Anleihen: Markt könnte in diesem Jahr besser abschneiden

Italienische Anleihen haben eine stärkere Renditekurvenstruktur als die genannten Märkte: Die Rendite 10-jähriger Anleihen liegt bei 4,15 Prozent gegenüber 2,3 Prozent in Deutschland für eine vergleichbare Laufzeit, wobei der Renditeaufschlag das höhere Risiko des Marktes widerspiegelt. Wenn also die Renditen steigen, würden wir normalerweise erwarten, dass italienische Anleihen schlechter abschneiden, wie es 2022 der Fall war. Aber in diesem Jahr, wenn die Zinsen fallen, würde der italienische Markt besser abschneiden, vorausgesetzt, es gibt keine ungünstigen lokalen Entwicklungen.

Die Märkte der Eurozone sind nach wie vor auf einen weiteren Anstieg der Zinssätze in der Eurozone auf etwa 75 Basispunkte eingestellt, so dass ein höherer Anstieg die Anleihemärkte erneut verunsichern könnte und die in diesem Jahr erzielten Gewinne wieder zunichte gemacht werden könnten. In diesem Szenario würden wir erwarten, dass italienische Anleihen geringfügig schlechter abschneiden, aber die Renditen würden nicht viel höher als 4,5 Prozent bei 10 Jahren steigen. Dieses Renditeniveau wurde von den inländischen Sparinstituten stark nachgefragt und bietet eine hohe reale Rendite unter der Annahme, dass die EZB ihre Zusagen einhält und die Inflation mittelfristig auf 2 Prozent zurückführt. Diese Annahme ist nicht unrealistisch, da dies das primäre Mandat der EZB ist. Auch die Inflationsmärkte bewerten dies als das wahrscheinlichste Ergebnis über 10 Jahre.

Die neue Regierung und der neue Premierminister haben den Markt nicht so sehr beunruhigt, wie es manchmal bei einem Wechsel der politischen Führung der Fall ist. Mario Draghi zu folgen, war in den Augen des Marktes immer schwierig. Die neue Regierung hat jedoch keine ausgefallene Steuerpolitik verfolgt und in einer Reihe von Fragen konstruktiv mit der EU zusammengearbeitet, so dass die schlimmsten Befürchtungen der Märkte zurückgegangen sind.

Wir behalten eine neutrale Position zu BTPs bei, da wir davon ausgehen, dass die europäischen Renditen kurzfristig in einer Schwankungsbreite bleiben werden. Die Fundamentaldaten werden langsam günstiger für festverzinsliche Wertpapiere, aber die Zentralbanken werden wohl kaum von ihrer restriktiven Haltung abweichen, solange sie nicht überzeugt sind, dass der Inflationsdruck nachgelassen hat. In der Eurozone dauert dies etwas länger als erwartet und solange dies nicht der Fall ist, werden die Marktgewinne begrenzt sein.

Ein Kommentar von Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management