Warum Bitcoin derzeit mit dem Tech-Sektor konkurriert

Elon Musks SpaceX hat jüngst einen bemerkenswerten Börsenstart hingelegt – ein Ereignis, das die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte auf sich zieht. Doch während Anleger auf den Erfolg solcher Tech-Giganten blicken, stellt sich für Bitcoin-Interessierte eine drängende Frage: Ist dieser Kapitalhunger des Tech-Sektors der Grund, warum die Krypto-Märkte derzeit ins Stocken geraten? Müssen sie gar befürchten, dass das Kapital nachhaltig aus Krypto abgezogen wird, um in die aktuell höchst attraktiv wirkenden Tech-Wetten zu fließen?

Die Sorge ist grundsätzlich nicht unberechtigt, wie einige Zahlen in Bezug auf KI-Investments illustrieren: Die fünf größten Hyperscaler investieren in diesem Jahr schätzungsweise 725 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Dieser enorme Kapitalbedarf zieht Liquidität von angrenzenden Risikoanlagen ab, während Investoren verzweifelt versuchen, sich rechtzeitig Positionen in den nächsten großen Innovationen zu sichern. Ein hochkarätiger Börsengang wie der von SpaceX verstärkt diese Stimmung zusätzlich, indem er die Aufmerksamkeit weiter weg von digitalen Assets lenkt.

Die Entkopplung: Bitcoin als Wettbewerber, nicht als Begleiter



Was wir derzeit beobachten, ist eine Anomalie im Vergleich zu den Zyklen der letzten Jahre. Erstmals in diesem Zyklus scheint Bitcoins „High-Beta-Verbindung“ – also die Tendenz, bei Tech-Kursgewinnen überproportional zu steigen – aufgebrochen zu sein. Bitcoin läuft nicht mehr im Windschatten von Tech-Aktien, sondern tritt zunehmend in einen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Kapitalanleger.

Dies führt zu einer Marktphase, die auf den ersten Blick verunsichernd wirken mag, bei näherer Betrachtung jedoch klassische Muster aufweist. Wir bewerten die aktuelle Situation weiterhin als zyklische Rotation und nicht als strukturellen Bruch des Bitcoin-Falls. Der aktuelle Drawdown – also der Rückgang vom bisherigen Hoch – dauert nun etwa acht Monate. Historisch betrachtet bewegen sich solche Phasen oft im Bereich von elf bis zwölf Monaten, was darauf hindeutet, dass wir uns dem Ende dieser Korrekturphase nähern könnten, sofern das Kapital nach einem KI- und IPO-lastigen Sommer wieder rotiert.

Ein Blick unter die Motorhaube: Was bedeuten die Zahlen?



Bei einem aktuellen Kurs von etwa 62.000 bis 63.000 US-Dollar stehen wir an einem kritischen Punkt. Um diese Entwicklung einzuordnen, hilft es, sich technische Konzepte vor Augen zu führen, die oft den Unterschied zwischen Panik und fundierter Analyse ausmachen.

Ein häufig missverstandener Indikator ist der sogenannte Realized Price. Im Gegensatz zum aktuellen Marktpreis, der die kurzfristige Stimmung widerspiegelt, stellt der Realized Price den durchschnittlichen Kaufpreis aller Bitcoins dar, basierend auf dem Zeitpunkt ihrer letzten Bewegung auf der Blockchain. Er fungiert als eine Art „strukturelles Fundament“ für den Markt. Wenn der Preis in die Nähe dieses Niveaus fällt, deutet dies oft auf eine Kapitulation der Inhaber hin – ein Zeichen dafür, dass der Markt „ausgewaschen“ ist.

Gleichzeitig dient die Hashrate – die gesamte Rechenleistung, die zur Sicherung des Bitcoin-Netzwerks aufgewendet wird – als steter Pulsmesser. Während Preise volatil sind, zeigt eine stabile oder wachsende Hashrate das Vertrauen der Miner in das Netzwerk. Auch wenn das aktuelle Umfeld durch Abflüsse bei den ETFs geprägt ist – die seit Mitte Mai eher als disziplinierte Gewinnmitnahmen denn als kompletter Vertrauensverlust zu werten sind –, bleiben die fundamentalen Metriken intakt.

Warten auf die Wende



Die aktuelle Ungewissheit ist ein inhärenter Bestandteil von Börsenmärkten und dem Kryptomarkt im Besonderen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann genau der nächste Aufwärtstrend einsetzt. Doch die Argumente für eine Erholung im späteren Jahresverlauf sind nicht von der Hand zu weisen: Ein sich abschwächendes makroökonomisches Umfeld und das Nachlassen geopolitischer Belastungen könnten den Weg ebnen.

Anlagen, die einem dominanten Trend wie dem aktuellen KI-Hype hinterherhinken, bieten für langfristige Investoren oft die besten Chancen für überdurchschnittliche Renditen. Für uns bleibt Bitcoin daher vor allem eines: eine Relative-Value-Opportunität für Anleger mit einem langen Anlagehorizont. Wir befinden uns in einer Phase der Konsolidierung, die – wie so oft in der Geschichte des Bitcoin – das Fundament für die nächste Wachstumsphase bereitet. Ob die Rotation aus dem Tech-Sektor zurück in den Krypto-Bereich alsbald erfolgt, wird maßgeblich davon abhängen, ob das Kapital nach der anfänglichen Euphorie bei den großen IPOs wieder nach Diversifikationsmöglichkeiten sucht.