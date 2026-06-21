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Zinswende und China-Schock belasten europäische Aktien

Veröffentlichung: - Lesezeit 4 min
Europa-Aktien in schwierigem Fahrwasser
Foto: ChatGPT
EZB-Zinswende und der China-Schock 2.0 belasten den europäischen Aktienmarkt. Was Vermittler jetzt wissen müssen.

Anleger im Euroraum müssen sich in der Kalenderwoche 26 auf unruhiges Fahrwasser einstellen. Die unerwartete geldpolitische Kehrtwende der Europäischen Zentralbank und der sogenannte China-Schock 2.0 prallen derzeit frontal aufeinander. Für europäische Aktien bedeutet diese Gemengelage einen spürbaren Dämpfer, auf den Vermittler jetzt reagieren müssen.

Für europäische Aktien und Indizes wie den DAX bedeutet die aktuelle Gemengelage einen spürbaren Dämpfer. Eigentlich hatten Marktteilnehmer für das Jahr 2026 mit einer Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung oder zumindest stabilen Zinskorridoren gerechnet. Doch der anhaltende Inflationsdruck machte den Währungshütern einen Strich durch die Rechnung, angetrieben durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und gestiegene Energiepreise.

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen im Juni 2026 überraschend um jeweils 25 Basispunkte angehoben. Der geldpolitisch entscheidende Einlagesatz kletterte damit auf 2,25 Prozent, während der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent notiert. Diese restriktive Maßnahme soll die Teuerungsrate, die im Mai bei 3,2 Prozent lag, in Richtung des Ziels von zwei Prozent drücken.

Für den Aktienmarkt ist das ein schwerer Schlag. Höhere Zinsen verteuern die Unternehmensfinanzierung und dämpfen die Bewertung von Wachstumsaktien. Gleichzeitig rollt die zweite Welle des chinesischen Exportbooms über Europa hinweg. Anders als beim ersten China-Schock Anfang der 2000er-Jahre geht es heute nicht mehr um billige Massenware, sondern um hochpreisige Technologie und Schlüsselindustrien.

Herausforderungen durch den verschärften Wettbewerb aus Fernost

China flutet die globalen Märkte mit stark subventionierten E-Autos, Maschinenbauprodukten, Windkraftanlagen und High-Tech-Gütern. Da die chinesische Binnenwirtschaft schwächelt, drückt die dortige Industrie ihre Überschüsse mit enormem Preisdruck auf den europäischen Markt. Europas Vorzeigebranchen verlieren dadurch rasant an Wettbewerbsfähigkeit, allen voran der deutsche Automobilbau, die Chemieindustrie und die Elektrotechnik.

Die Europäische Union reagiert zunehmend mit Strafzöllen, Anti-Subventionsverfahren und Protektionismus. Das Ergebnis ist eine fortschreitende Fragmentierung der globalen Lieferketten, was die Kosten für europäische Unternehmen zusätzlich in die Höhe treibt. Das Zusammenspiel aus restriktiver Politik der Europäischen Zentralbank und dem verschärften Wettbewerb aus Fernost hinterlässt in den Portfolios deutliche Spuren.

Die Auswirkungen lassen sich in drei Kernbereiche unterteilen. Der Sektor Automotive und Maschinenbau weist eine sehr hohe Betroffenheit auf. Hier zeigt sich eine Margenkompression durch chinesische Preiskämpfe sowie Absatzeinbrüche im ehemals wichtigen China-Geschäft. Technologie- und Growth-Aktien sind mittelhoch betroffen und werden doppelt getroffen, da steigende Refinanzierungskosten durch die Zinswende die Bewertungen belasten.

Finanzsektor profitiert von den steigenden Leitzinsen

Als Profiteure zeigt sich der Finanz- und Bankensektor, der kurzfristig von den steigenden Leitzinsen und verbesserten Kreditmargen profitiert. Die Kombination aus dem defensiven Agieren der Europäischen Zentralbank und der aggressiven Marktpenetration Chinas zwingt Anleger zu einer defensiveren Ausrichtung. Der europäische Markt bewegt sich in einer Phase erhöhter Volatilität.

Unternehmen, die stark vom chinesischen Absatzmarkt abhängig sind oder im direkten Preiskampf mit staatlich subventionierten Produkten aus Fernost stehen, geraten unter fundamentalen Druck. Für Investoren gilt in der kommenden Woche mehr denn je das Prinzip der strengen Selektion. Qualitätsaktien mit hoher Preissetzungsmacht und geringer China-Abhängigkeit dürften sich in diesem Umfeld deutlich krisenfester präsentieren.

Anlagestrategien für ein volatiles Marktumfeld aus Zinsen und Handelskrieg

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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