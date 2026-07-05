Kassenbon-Lotterie: Kann ein Los gegen Steuerbetrug helfen?

In Deutschland landet der Kassenbon häufig ungelesen im Papierkorb. In Taiwan hat er dagegen einen zusätzlichen Wert: Jeder Beleg kann zugleich ein Los sein. Das Prinzip der sogenannten Kassenbon-Lotterie ist einfach. Wer beim Einkauf einen Bon verlangt und aufbewahrt, kann bei regelmäßigen Ziehungen Geld gewinnen. Händler wiederum geraten stärker unter Druck, Umsätze korrekt zu erfassen.

Die Idee gewinnt auch hierzulande wieder an Aufmerksamkeit. Die Deutsche Steuergewerkschaft sieht darin ein mögliches Instrument gegen Steuerbetrug an der Ladenkasse. Besonders in bargeldintensiven Branchen können nicht erfasste Umsätze zu erheblichen Steuerausfällen führen. Ein finanzieller Anreiz für Verbraucher könnte deshalb helfen, die Nachfrage nach Belegen zu erhöhen.

In Taiwan existiert das System bereits seit 1951. Dort werden standardisierte Rechnungen und Kassenbelege mit Nummern ausgegeben. Das Finanzministerium veröffentlicht regelmäßig Gewinnnummern. Je nachdem, wie viele Ziffern übereinstimmen, erhalten Verbraucher Preisgelder. Schon passende Endziffern können kleinere Gewinne auslösen, bei vollständigen Treffern sind deutlich höhere Beträge möglich.

Taiwan nutzt den Kassenbon als Kontrollinstrument

Der fiskalische Gedanke dahinter ist klar: Wenn Kunden den Bon aktiv verlangen, sinkt der Spielraum, Umsätze an der Kasse vorbei zu verbuchen. Der Verbraucher wird damit indirekt zu einem Kontrollfaktor im Steuersystem. Für den Staat kann das vor allem dort relevant sein, wo Barzahlungen eine große Rolle spielen.

Deutschland hat seit dem 1. Januar 2020 eine Belegausgabepflicht. Unternehmen müssen ihren Kunden einen Beleg zur Verfügung stellen, in Papierform oder elektronisch. Eine Pflicht zur Mitnahme besteht jedoch nicht. Genau hier setzt die Lotterie-Idee an: Sie würde nicht nur die Ausgabe, sondern auch die Nachfrage nach Bons stärken.

Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler, spricht sich für eine Beleg- beziehungsweise Kassenbon-Lotterie aus. Nach Medienberichten verweist die Gewerkschaft auf mögliche Schäden durch Steuerhinterziehung an der Ladenkasse in Höhe von zehn bis 70 Milliarden Euro. Diese Spanne beschreibt allerdings keine sichere Mehreinnahme, sondern geschätzte Ausfälle durch Kassenmanipulationen und nicht erfasste Umsätze.

Effekt für den Fiskus bleibt schwer messbar

Ob eine Kassenbon-Lotterie in Deutschland tatsächlich Milliarden sichern könnte, ist offen. Entscheidend wäre, ob dadurch zusätzliche, bislang nicht gemeldete Umsätze sichtbar würden. Nehmen vor allem Bons aus ohnehin korrekt arbeitenden Supermärkten und Handelsketten teil, bliebe der fiskalische Effekt begrenzt.

Internationale Erfahrungen zeigen, dass Rechnungslotterien das Steueraufkommen erhöhen können. Eine direkte Übertragung auf Deutschland wäre aber schwierig. Die Wirkung hängt stark von der Ausgestaltung, der Kontrollpraxis, dem Anteil von Bargeschäften und der Akzeptanz bei Verbrauchern ab.

Hinzu kommt eine politische Spannung. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist vorgesehen, ab dem 1. Januar 2027 eine Registrierkassenpflicht für Geschäfte mit einem Jahresumsatz von mehr als 100.000 Euro einzuführen. Zugleich soll die Bonpflicht abgeschafft werden. Eine Lotterie würde den Beleg dagegen wieder aufwerten.

Digitale Bons könnten zum Los werden

Praktisch denkbar wäre vor allem ein digitales Modell. Verbraucher könnten über eine Bonnummer, einen QR-Code oder eine App an einer Ziehung teilnehmen. Damit ließe sich vermeiden, dass der Staat eine Rückkehr zu noch mehr Papierbons fördert. Datenschutz und Glücksspielrecht müssten allerdings klar geregelt werden.

Für Verbraucher wäre der Zugang vergleichsweise einfach. Wer einen Bon erhält, könnte prüfen, ob dieser an einer Ziehung teilnimmt. Zugleich würde der Beleg wieder stärker als Nachweis für Reklamationen oder Garantiefälle wahrgenommen. Der Staat würde damit nicht nur auf Kontrolle und Sanktionen setzen, sondern auf einen positiven Anreiz.

Für Händler und Gastronomen wäre das Modell ambivalent. Betriebe mit sauberer Kassenführung hätten inhaltlich wenig zu befürchten, müssten aber möglicherweise zusätzliche technische Anforderungen erfüllen. Besonders betroffen wären Branchen mit hohem Baranteil, etwa Gastronomie, Friseure, Imbisse, kleinere Einzelhändler, Märkte und bestimmte Dienstleister.

Relevanz für Berater und Kassensysteme

Für Steuerberater, Unternehmensberater und Finanzdienstleister mit Gewerbekunden wäre eine Kassenbon-Lotterie mehr als ein Steuerthema. Sie berührt Kassenführung, Compliance, Digitalisierung und Investitionen in Kassensysteme. Sollte die Registrierkassenpflicht ab 2027 kommen, dürfte die technische Einbindung von Belegen weiter an Bedeutung gewinnen.

Wirtschaftlich profitieren könnten Anbieter von elektronischen Kassensystemen, Payment-Lösungen, digitalen Belegarchiven, QR-Code-Anwendungen, Tax-Tech-Software und Schnittstellen zur Finanzverwaltung. Die Bon-Lotterie wäre damit Teil eines größeren Trends: Staaten digitalisieren Steuererhebung und Kontrollprozesse, um Einnahmen zu sichern und Manipulationen zu erschweren.

Gegen das Modell sprechen zusätzliche Verwaltungskosten, mögliche Bürokratie für kleinere Betriebe und ein unsicherer fiskalischer Effekt. Der Staat müsste Ziehungen organisieren, Gewinne auszahlen, Missbrauch verhindern und technische Standards definieren. Die Wirkung wäre am größten, wenn Verbraucher Bons gerade dort verlangen, wo Umsätze bislang nicht vollständig erfasst werden.