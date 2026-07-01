Spitzensteuersatz trifft zunehmend die Einkommensmitte

Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent setzt in Deutschland deutlich näher an der Einkommensmitte an als früher. Nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft lag die Tarifgrenze 2005 noch beim Doppelten des durchschnittlichen Bruttogehalts. Heute erreicht sie demnach bereits das 1,4-Fache des Durchschnittslohns. Bei Vollzeitbeschäftigten entspricht sie laut IW sogar nur noch dem 1,1-Fachen des Bruttogehalts.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz. Der Spitzensteuersatz bedeutet nicht, dass das gesamte Einkommen mit 42 Prozent besteuert wird. Er gilt nur für den Teil des zu versteuernden Einkommens, der oberhalb der jeweiligen Tarifgrenze liegt.

Für 2026 liegt der Grundfreibetrag bei 12.348 Euro. Bis zu dieser Grenze fällt keine Einkommensteuer an. Der Spitzensteuersatz greift ab einem zu versteuernden Einkommen von 69.879 Euro. Ab 277.826 Euro gilt der sogenannte Reichensteuersatz von 45 Prozent. Maßgeblich ist nicht das Bruttoeinkommen, sondern das zu versteuernde Einkommen nach Abzug von Werbungskosten, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwendungen und weiteren Positionen.

Warum der Mittelstandsbauch früher wirkt als der Spitzensteuersatz

Das steuerpolitische Problem beginnt allerdings schon vor der Spitzensteuerzone. Im deutschen Einkommensteuertarif steigt die Belastung nach dem Grundfreibetrag zunächst besonders stark an. Dieser Effekt wird als Mittelstandsbauch bezeichnet.

Für Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmer bedeutet das: Wer mehr verdient, Überstunden macht, von Teilzeit auf Vollzeit wechselt oder eine Gehaltserhöhung erhält, gibt von jedem zusätzlichen Euro einen wachsenden Teil ab. Hinzu kommen Sozialabgaben. Die gesamte Grenzbelastung kann damit deutlich höher liegen als die reine Einkommensteuer.

Das IW kritisiert seit Jahren, dass dadurch Arbeitsanreize geschwächt werden. IW-Ökonom Martin Beznoska plädiert für eine Reform, die den Mittelstandsbauch abflacht und den Spitzensteuersatz später einsetzen lässt. Eine Zwischenlösung mit einer Entlastung von rund 20 Milliarden Euro könnte demnach den ersten Tarifknick verschieben und hohe Grenzsteuersätze langsamer ansteigen lassen.

Durchschnittsverdiener rücken näher an die Spitzensteuerzone

Wie nah der Spitzensteuersatz inzwischen an normalen Erwerbseinkommen liegt, zeigt der Blick auf die Verdienstdaten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag der durchschnittliche Bruttojahresverdienst von Vollzeitbeschäftigten 2025 bei 64.441 Euro einschließlich Sonderzahlungen. In der Finanz- und Versicherungsbranche betrug der Durchschnittsverdienst 91.678 Euro.

Diese Werte entsprechen nicht dem zu versteuernden Einkommen. Sie zeigen aber, warum die Debatte für Finanzberater, Vermittler und ihre Kunden relevant ist. In Branchen mit höheren Qualifikationsanforderungen, variablen Vergütungen oder selbstständiger Tätigkeit kann die Nähe zur Spitzensteuerzone schnell erreicht sein.

Hinzu kommt die kalte Progression. Sie entsteht, wenn Einkommen nominal steigen, etwa durch Inflation oder Tarifabschlüsse, die Tarifgrenzen aber nicht ausreichend angepasst werden. Dann wächst die Steuerquote, obwohl die reale Kaufkraft kaum oder gar nicht zunimmt.

Reformen kosten Milliarden

Der Gesetzgeber hat die Tarifwerte für 2026 angepasst. Der Grundfreibetrag wurde auf 12.348 Euro angehoben, weitere Eckwerte wurden verschoben. Aus Sicht des IW reicht ein reiner Inflationsausgleich jedoch nicht aus, weil der steile Tarifverlauf bestehen bleibt und real steigende Löhne weiter überproportional besteuert werden.

Nach IW-Berechnungen wäre eine vollständige Abschaffung des Mittelstandsbauchs mit Mindereinnahmen von rund 68 Milliarden Euro verbunden. Eine moderate Reform, bei der der Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro statt ab rund 70.000 Euro greift, würde rund 21 Milliarden Euro kosten. Kommt ein höherer Grundfreibetrag hinzu, lägen die Mindereinnahmen bei gut 24 Milliarden Euro. Ein reiner Ausgleich der kalten Progression würde rund acht Milliarden Euro kosten.

Reformoption Inhalt Geschätzte Mindereinnahmen Abschaffung des Mittelstandsbauchs Umfassende Glättung des Einkommensteuertarifs rund 68 Milliarden Euro Moderate Reform Spitzensteuersatz greift erst ab 80.000 statt rund 70.000 Euro rund 21 Milliarden Euro Moderate Reform plus höherer Grundfreibetrag Zusätzlich Anpassung des Grundfreibetrags an das Existenzminimum gut 24 Milliarden Euro Ausgleich der kalten Progression Nur Ausgleich inflationsbedingter Mehrbelastung im laufenden Jahr rund 8 Milliarden Euro Quelle: IW-Berechnungen laut vorliegender IW-Mitteilung

Für Anleger und Vorsorgesparer ist die Debatte unmittelbar relevant. Wer von Gehaltserhöhungen, Bonuszahlungen oder zusätzlicher Arbeit nur begrenzt profitiert, hat weniger Spielraum für Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder Immobilienfinanzierung. Private Vorsorge über Fonds, ETF-Sparpläne, betriebliche Altersversorgung, Versicherungsprodukte oder Immobilien setzt verfügbares Einkommen voraus.

Was für Vorsorge und Vermögensaufbau auf dem Spiel steht

Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gewinnt dieser Zusammenhang an Bedeutung. Wenn die gesetzliche Rente für viele Erwerbstätige nicht ausreichen dürfte, um den gewohnten Lebensstandard zu sichern, wird privater Vermögensaufbau wichtiger. Eine hohe Grenzbelastung erschwert zusätzliche Sparraten jedoch genau dort, wo sie langfristig aufgebaut werden müssten.

Auch gesamtwirtschaftlich kann der steile Tarifverlauf Folgen haben. Wenn zusätzliche Arbeit netto wenig bringt, sinkt der Anreiz für Überstunden, beruflichen Aufstieg oder die Ausweitung selbstständiger Tätigkeit. Das trifft eine Wirtschaft, die zugleich mit Fachkräftemangel, schwachem Wachstum und alternder Bevölkerung umgehen muss.

Für die Politik bleibt damit ein Zielkonflikt. Eine echte Reform des Mittelstandsbauchs wäre teuer. Ein bloßer Ausgleich der kalten Progression verhindert vor allem zusätzliche Belastungen, verändert aber die Tarifstruktur kaum. Entscheidend wird sein, ob eine Reform die Einkommensmitte spürbar entlastet und den Spitzensteuersatz wieder stärker auf tatsächlich hohe Einkommen konzentriert.