Neuer Kfz-Tarif der Universa setzt auf mehr Leistung und Wahlfreiheit

Die Universa hat mit „FLEXXdrive U2026“ einen neuen Kfz-Tarif eingeführt. Gegenüber dem Vorgängertarif, der bereits in zahlreichen Vergleichen gut bewertet wurde, hat der Versicherer den Leistungsumfang an mehreren Stellen erweitert. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Deckungen und mehr Spielraum bei der individuellen Tarifgestaltung.

Neu geregelt ist unter anderem der Schutz bei Tierbissschäden. Diese sind nun an allen Teilen des Fahrzeugs und für sämtliche Fahrzeugarten mitversichert. Hinzu kommt ein Technologiezuschuss von 2.000 Euro, wenn Versicherte nach einem Totalschaden oder dem Verlust eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor ein neues Elektro- oder Wasserstoffauto anschaffen.

Auch für Elektro- und Hybridfahrzeuge enthält der Tarif neue Leistungen. Schäden oder der Diebstahl von Ladekarten sind bis 500 Euro abgesichert. Zudem hat die uniVersa die Neupreisentschädigung kundenfreundlicher gefasst: Sie greift nicht mehr nur bei Werksauslieferungen, sondern auch bei Tageszulassungen bis zu einem Monat nach der Erstzulassung beim Händler sowie bei Vorführwagen mit bis zu 500 Kilometern Laufleistung.

Modulares System für passgenauen Versicherungsschutz

Ein zentrales Merkmal des neuen Tarifs ist das Baukastensystem. In der Kaskoversicherung stehen 13 Selbstbeteiligungsstufen zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich der Versicherungsschutz über zusätzliche Module gezielt erweitern.

Optional können sechs Leistungsbausteine eingeschlossen werden. Dazu zählen Auslandsschutz, Rabattschutz, Kfz-Schutzbrief, Fahrerschutz, Werkstattservice sowie eine GAP-Deckung für Leasing- und kreditfinanzierte Fahrzeuge. Damit richtet sich der Tarif an Kunden, die ihren Versicherungsschutz stärker an Nutzung, Fahrzeugart und Finanzierungsform ausrichten wollen.

Auch bei der Einstufung bietet der Versicherer Sonderregelungen. Für Zweitfahrzeuge sind bis zu vier schadenfreie Jahre in der Einstufung SF4 möglich, ohne dass ein Mindestalter verlangt wird. Kinder können über eine Eltern-Kind-Regelung mit bis zu zwei schadenfreien Jahren in SF2 starten.