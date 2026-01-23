KI-Kooperation von Blau Direkt und Muffintech soll Vermittler im Alltag entlasten

Die neue Zusammenarbeit zwischen Blau Direkt und dem KI-Spezialisten Muffintech zielt darauf ab, Künstliche Intelligenz als konkretes Arbeitsinstrument für Versicherungsvermittler zu etablieren. Im Fokus stehen Anwendungen, die administrative Routinen vereinfachen, Fachinformationen schneller verfügbar machen und die Qualität in Beratung und Service unterstützen.

„Vermittler leisten heute deutlich mehr Verwaltungsarbeit als noch vor wenigen Jahren – getrieben durch steigende regulatorische Anforderungen und wachsende Kundenerwartungen an Geschwindigkeit und Qualität“, sagt Sasha Justmann, CTO bei Blau Direkt. „Genau hier setzt KI an: Sie automatisiert Prozesse im Backoffice, reduziert manuelle Aufwände und schafft Freiräume, damit Vermittler trotz zunehmender Komplexität Kundenanliegen effizient, schnell und verlässlich bearbeiten können.“

Kern der Kooperation ist die Technologie von Muffintech, deren KI auf einem eigenen Insurance-Core mit umfassendem Versicherungswissen basiert. Dieses Fachwissen bildet die Grundlage für sämtliche generierten Antworten. Die Kooperation ist langfristig angelegt und als kontinuierliche Weiterentwicklung KI-gestützter Anwendungen konzipiert.