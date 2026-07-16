KI wichtigster Treiber an den Kapitalmärkten: US-Aktien vor Outperformance

33 Chefvolkswirte, CIOs, Marktstrategen und Portfoliomanager aus den mit Natixis Investment Managers verbundenen Investmenthäusern rechnen für das zweite Halbjahr 2026 trotz zahlreicher Unsicherheiten mit einem insgesamt positiven Marktumfeld. Die Ergebnisse der jährlichen Befragung zeigen einen breiten Konsens darüber, dass Künstliche Intelligenz die Kapitalmärkte weiter prägen wird.

91 Prozent der befragten Experten erwarten, dass KI der wichtigste Treiber der Marktentwicklung bleibt. 88 Prozent gehen davon aus, dass Produktivitätsgewinne durch KI zu höheren Unternehmensgewinnen führen. Nur zwölf Prozent rechnen damit, dass eine mögliche KI-Blase noch in diesem Jahr platzen wird.

Gleichzeitig sehen die Strategen Risiken. 79 Prozent erwarten eine anhaltend hohe Volatilität rund um das Thema KI. Zudem stufen 85 Prozent die starke Marktkonzentration auf wenige große KI-Unternehmen als mittleres oder hohes Risiko für die zweite Jahreshälfte ein.

Inflation und Energie bleiben zentrale Risikofaktoren

Die Sorgen vor einer Rezession haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich nachgelassen. Nur drei Prozent der Befragten bewerten das Rezessionsrisiko als hoch, weitere 27 Prozent als mittel. Im Vorjahr hatten noch 62 Prozent eine Rezession als mittleres oder hohes Risiko eingestuft.

Deutlich stärker rückt dagegen die Inflation in den Mittelpunkt. 97 Prozent der Strategen sehen sie als eines der größten Risiken für das zweite Halbjahr. Verantwortlich dafür sind vor allem gestiegene Energiekosten. Dennoch erwarten 58 Prozent, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen bis zum Jahresende unverändert lässt.

Auch die geopolitischen Spannungen beschäftigen die Experten. 61 Prozent gehen davon aus, dass die indirekten Folgen möglicher Blockaden der Straße von Hormus die Finanzmärkte stärker belasten werden als steigende Ölpreise selbst. 79 Prozent warnen vor einer erneuten Energiekrise. Gleichzeitig erwarten 67 Prozent, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran Investitionen in erneuerbare Energien beschleunigen wird.

Verteidigung, Infrastruktur und private Kredite im Fokus

Vom geopolitischen Umfeld dürfte nach Einschätzung vieler Strategen auch der Verteidigungssektor profitieren. Sieben von zehn Befragten rechnen mit anhaltendem Rückenwind. 52 Prozent erwarten, dass steigende Verteidigungsausgaben weltweit den Aktien des Sektors zugutekommen.

Bei festverzinslichen Anlagen verliert die klassische Rolle von US-Staatsanleihen als sicherer Hafen an Bedeutung. 48 Prozent der Befragten vertreten diese Auffassung. Dagegen sehen 55 Prozent Investment-Grade-Unternehmensanleihen künftig besser als Sicherheitsbaustein geeignet.

Auch alternative Anlagen gewinnen an Bedeutung. Zwei Drittel der Strategen erwarten, dass ein Portfolio mit einer Allokation von 60 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen und 20 Prozent alternativen Anlagen besser abschneidet als das klassische 60:40-Portfolio. In Europa gilt Infrastruktur als aussichtsreichste Anlageklasse. 30 Prozent rechnen dort mit den höchsten Renditen.

US-Aktien bleiben Favorit

Die Strategen beurteilen auch den Markt für private Kredite überwiegend positiv. 55 Prozent halten die jüngsten Bedenken für übertrieben, während 70 Prozent lediglich von einzelnen Problemen und nicht von systemischen Risiken ausgehen. Fast die Hälfte ist zudem überzeugt, dass die Märkte private Kredite derzeit zu negativ bewerten. Besonders optimistisch sind die Experten für den europäischen Markt. 52 Prozent sehen dort bessere Chancen als in den USA.

Bei den Aktienmärkten bleibt die Präferenz klar. 67 Prozent erwarten, dass US-Aktien im zweiten Halbjahr besser abschneiden als andere Regionen. Für Europa rechnen dagegen nur 15 Prozent mit einer Spitzenposition, nachdem dieser Anteil im Vorjahr noch bei 38 Prozent gelegen hatte.

Als aussichtsreichster Sektor gilt weiterhin die Technologiebranche. Sowohl für die USA als auch für Asien erwarten jeweils 61 Prozent der Strategen die höchste Rendite im IT-Sektor. Zudem bevorzugen 76 Prozent große Unternehmen gegenüber Nebenwerten und 82 Prozent Wachstumswerte gegenüber Value-Aktien.