Buchrezension von Celine Nadolny: „Über die Kunst, Geld bewusst einzusetzen“

Ihre Beratung zielt vor allem auf das Anhäufen. Sparplan, Allokation, Vermögensaufbau, das alles ist hochprofessionalisiert. Ob der Mandant mit all dem am Ende zufriedener wird, steht in keinem Beratungsprotokoll. In diese Leerstelle schreibt Morgan Housel.

Er bringt sein Anliegen auf eine Formel, um die das ganze Buch kreist: „Reichtum ist, was du hast, abzüglich dessen, was du dir wünschst.“

Die Kunst beginnt beim Ausgeben

Die deutschsprachige Finanzliteratur ist eine Schule des Anhäufens. Von Gerd Kommer, der das ETF-Argument für Privatanleger durchexerziert hat, bis zu den Sparplan-Ratgebern der vergangenen Jahre dreht sich im Grunde fast alles um die erste Hälfte der Gleichung: wie Vermögen entsteht. Was danach kommt, wie man es ausgibt, ohne sich dabei selbst zu verlieren, behandeln die wenigsten ernsthaft. Housel hat schon mit „Über die Psychologie des Geldes“ ein Millionenpublikum erreicht, und das neue Buch ist der konsequente zweite Teil. Es dreht den Blick um, weg vom Aufbauen, hin zum Verausgaben.

Sein Ausgangspunkt ist eine Unterscheidung, die unbequemer ist, als sie zunächst klingt. Man kann Geld als Werkzeug benutzen, um das eigene Leben besser zu machen, oder als Maßstab, an dem man sich mit anderen misst. Cornelius Vanderbilt hinterließ ein Vermögen, das die Bestände der amerikanischen Staatskasse übertraf. Sechzig Jahre später war fast nichts mehr davon übrig, verausgabt von Erben, die das Geld zum Maßstab gemacht hatten und nicht zum Werkzeug.

Für die Beratung ist das mehr als eine Anekdote aus dem vergoldeten Zeitalter. Es beschreibt den Mandanten, der seine Sparquote kennt, seinen Grenzsteuersatz und seine Allokation, und der trotzdem nie das Gefühl loswird, zurückzuliegen, weil sein Maßstab immer der andere ist. Wer diesen Mechanismus durchschaut, führt ein anderes Zielgespräch. Es endet nicht bei der Renditeerwartung, es beginnt bei der Frage, wofür das alles eigentlich sein soll.

Dass die Branche das Ausgeben so konsequent ausspart, hat einen Grund, und der liegt nicht im Desinteresse. Es gibt kein Produkt, das man jemandem verkauft, damit er weniger braucht. Die Wertschöpfungskette von der Fondsgesellschaft bis zum Vermittler lebt vom Aufbau, nicht von der Frage, wann genug genug ist. Housel steht außerhalb dieser Kette, und darin liegt die eigentliche Leistung des Buches: Es stellt die Frage, die im Beratungsgespräch strukturell niemand stellt, weil an ihrer Antwort niemand verdient. „Über die Psychologie des Geldes“ erklärte noch, warum kluge Menschen beim Anlegen unklug handeln. Hier geht es um das schwierigere Terrain. Beim Ausgeben sitzt die Identität direkt am Steuer, und Identität lässt sich schlechter beraten als ein Sparplan.

Wer sich Genügsamkeit leisten kann

Housels sanftester Rat lautet, weniger zu wollen. Die Ansprüche herunterzuschrauben, schreibt er, hebe das Wohlbefinden ebenso wie eine Gehaltserhöhung. Das stimmt. Und doch hat dieser Rat eine Kehrseite, die Housel selbst am eindrücklichsten vorführt. Sein Schwager, ein Sozialarbeiter, will ein mittelloses Ehepaar zum Sparen bewegen, damit es nicht aus der Wohnung fliegt. Der Mann lacht ihn aus: „Du hast den Luxus, an die Zukunft denken zu können. Wir haben den nicht.“

Genügsamkeit, Vorausschau, das ruhige Genug, all das setzt etwas voraus, was die meisten Ratgeber stillschweigend mitliefern: ein Polster. Housel schreibt darüber aus einer Lage, in der es längst gesichert ist. Das entwertet seine Beobachtungen nicht, aber es begrenzt ihre Reichweite, und hier wird das Buch für den Berater praktisch. Vor dem Mandanten mit drei Immobilien trifft die Botschaft. Vor dem, der mühsam seine erste Rücklage aufbaut, klingt sie schnell wie der Rat, im Regen einfach nicht nass zu werden. Dasselbe Buch verlangt vom Leser zwei verschiedene Übersetzungen, und es ist Ihre Aufgabe, nicht Housels, die richtige zu wählen. Diese Differenzierung leistet das Buch selbst nicht, sie ist die Lücke, die der professionelle Leser füllt.

Damit wird die blinde Stelle paradoxerweise zur nützlichsten Lesehilfe. Housels Beobachtungen treffen am genauesten dort zu, wo der Mandant die Wahl wirklich hat, beim gut verdienenden Selbstständigen, beim Unternehmer nach dem Verkauf, beim Erben. Für dieses Segment ist das Buch eine präzise Diagnose, warum mehr Einkommen ab einem gewissen Punkt nichts mehr an der Zufriedenheit ändert. Für das Segment darunter ist es bestenfalls Ermutigung, schlimmstenfalls Zumutung. Wer seine Klientel ohnehin nach Vermögen segmentiert, bekommt hier eine zweite Achse dazu: die Frage, ob der Mandant das Genug überhaupt schon erreichen kann.

Geschichten, die im Kundengespräch wirken

Was Housel von den meisten in diesem Feld abhebt, ist nicht die Originalität seiner Thesen, sondern wie er sie erzählt. Er denkt in Figuren, nicht in Schaubildern. Wo ein durchschnittlicher Finanzautor eine Statistik zur Konsumneigung bringt, erzählt Housel von zwei Seglern im selben Rennen um die Welt: Der eine fälscht aus Geltungsdrang seine Position und geht daran zugrunde, der andere bricht freiwillig ab, weil ihm der Ruhm nichts bedeutet. Das ist mehr als Dekoration. Wer einem Mandanten den Unterschied zwischen Vermögen und Status erklären will, kommt mit einer von Housels Geschichten weiter als mit einer Renditereihe, weil sie hängenbleibt, wenn die Tabelle längst vergessen ist.

Besonders brauchbar ist sein Begriff der sozialen Schulden, der oft unsichtbaren Kosten, die entstehen, wenn das eigene Ausgeben verändert, was andere über einen denken. Das trifft den Mandanten, dessen Lebensstil irgendwann nur noch dem Bild dient, das andere von ihm haben.

Sein nützlichstes Werkzeug für die Beratung ist aber ein anderes. Housel rückt die finanzielle Unabhängigkeit aus der Ferne in die Gegenwart. Bei ihm ist sie kein Schwellenwert, den man eines Tages überschreitet. Jeder gesparte Euro vergrößert sie sofort, weil er ein Stück Kontrolle über die eigene Zeit zurückkauft. Für das Zielgespräch ist das viel wert. Den Mandanten, der von der einen großen Zahl träumt, ab der angeblich alles anders wird, holt dieser Gedanke aus der Alles-oder-nichts-Logik heraus. Unabhängigkeit wächst nicht erst in dreißig Jahren, sie wächst mit jeder Rate. Das ist die seltene Stelle, an der ein Buch über Geldpsychologie unmittelbar in ein besseres Beratungsgespräch übersetzt.

Wo das Buch dünner wird, ist dort, wo die schöne Geschichte die komplizierte Wahrheit glättet. Housels Bilder sind so eingängig, dass sie gelegentlich mehr Geschlossenheit behaupten, als die Sache hergibt. Das ist der Preis seiner Stärke, und ein aufmerksamer Leser merkt selbst, wo er die geschlossene Erzählung wieder aufmachen muss.

Für wen Housel schreibt und wo seine Grenzen liegen, lässt sich an seiner Biografie ablesen. Er hat jahrelang für das Wall Street Journal und den Finanzdienst Motley Fool geschrieben, sitzt im Aufsichtsrat der Markel Group und ist Partner einer Wagniskapitalgesellschaft. Das verschafft ihm einen Blick auf Märkte und Vermögen, den die wenigsten Ratgeberautoren haben, und gibt ihm zugleich jene Sicherheit, aus der heraus sich über das Genug bequem schreiben lässt. Immerhin verschweigt er seine Lage nicht, die Aufsichtsratsrolle etwa legt er im Buch offen. Der FinanzBuch Verlag bringt den Band auf 224 Seiten für 18 Euro, sauber übersetzt von Martin Bauer. Für ein Buch, das man eher in einem Zug liest als nachschlägt, ist das ein fairer Preis.

Was im Beratungsalltag davon bleibt

Für den Berater ist dieses Buch kein Anlageratgeber und kein Methodenkasten, sondern eine Schulung des Blicks auf die Psychologie hinter den Zahlen. Wer im Quartalsgespräch nicht nur Renditen, sondern Ziele und Zufriedenheit verhandelt, findet hier die Sprache dafür. Lesen Sie den reflektierenden Kern dicht, die Passagen über die Lücke zwischen Haben und Wünschen und über die sozialen Schulden. Die langen biografischen Strecken dürfen Sie überfliegen, sie wiederholen die Grundmelodie eher, als dass sie sie vertiefen. Unterm Strich stehen die vier Sterne für ein erzählerisch starkes, klug beobachtetes Buch mit einer blinden Stelle, die Sie als Leser selbst ausleuchten müssen. Wer das mitdenkt, hat danach im Kundengespräch ein Werkzeug mehr und ein präziseres Gefühl dafür, wann der Rat zur Genügsamkeit hilft und wann er am Leben des Gegenübers vorbeigeht.

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Morgan Housel: Über die Kunst, Geld bewusst einzusetzen. Aus dem Englischen von Martin Bauer. FinanzBuch Verlag, München 2025. 224 Seiten, 18,00 Euro. ISBN 978-3-95972-838-6.

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Celine Nadolny ist Sachbuchkritikerin, Finanzpublizistin und Gründerin von Book of Finance. Mit ihrem Blog hat sie sich auf Rezensionen von Finanz- und Wirtschaftsliteratur spezialisiert. Für ihre Arbeit erhielt sie rund 20 Auszeichnungen und wurde 2022 in die Forbes-30-under-30-Liste aufgenommen. Bild nannte sie „Deutschlands einflussreichste Sachbuch-Kritikerin“, Focus Online zählt sie zu den einflussreichsten Sachbuchkritikern. Bislang hat sie über 600 Bücher rezensiert. Für Cash. schreibt sie regelmäßig im Magazin und auf Cash.Online, ihre Bewertungen sind dabei redaktionell unabhängig. Ihr Antrieb: möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, mehr zu lesen und ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.