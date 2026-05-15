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Bafin warnt vor diversen Websites einer Plattformreihe

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto(KI): Stephan - stock.adobe.com
Symbolbild (mit KI generiert).

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor einer Reihe nahezu identischer Websites. Nach Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- beziehungsweise Kryptowerte-Dienstleistungen an.

Die Websites verfügen über kein rechtsgültiges Impressum, teilt die Behörde mit. Deren Betreiber werden demnach nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Interessierte werden der Bafin zufolge aufgefordert, ihre Daten in einem Kontaktformular auf den entsprechenden Websites zu hinterlegen. Nach Erkenntnissen der Bafin werden die Kundendaten anschließend an Betreiber von unerlaubten Online-Handelsplattformen weitergegeben, die nicht von der Bafin beaufsichtigt werden.

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„Die hier genannten Websites stehen demnach in Verdacht, vornehmlich der Geschäftsanbahnung für unerlaubt erbrachte Finanzdienstleistungen zu dienen“, heißt es in der Mitteilung der Finanzaufsicht. Bislang sind der Bafin in diesem Zusammenhang demnach folgende Websites bekannt geworden:

Website – Name der Plattform:

  • blayrixnode-gpt(.)net – Blayrix Node GPT
  • finxor-gpt(.)com – Finxor GPT
  • com – Geldron AI
  • lucroxai-2025(.)com – LucroX AI
  • pagvoraaisystem(.)net – Pagvora AI
  • thegeldronai(.)com – Geldron AI
  • theinverzogptapps(.)net – Inverzo GPT
  • theklarlogikb(.)net – KlarLogikb
  • thezahltor-app(.)net – Zahltor App
  • xyberorendasystem(.)com – Xybero Renda
  • zahltor-app(.)net – Zahltor App
  • zentryncascadeai(.)com – Zentryn Cascade AI

Es wird auf einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Reihen von Websites hingewiesen, vor denen die Bafin bereits gewarnt hat. Die Information der Bafin basiert auf Paragraf 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz und Paragraf 10 Absatz 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz.

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