Kontinuität im Vorstand: MLP bindet Finanz- und IT-Vorstand langfristig

Die ursprünglich bis zum 31. August 2026 laufenden Vorstandsverträge von Benno Günther und Carsten Soßna werden um weitere fünf Jahre verlängert. Entsprechende Beschlüsse haben die Aufsichtsräte der MLP Finanzberatung SE sowie der MLP Banking AG in ihren jüngsten Sitzungen gefasst.

Benno Günther ist seit dem 1. September 2023 Finanzvorstand der MLP Finanzberatung SE. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem das Controlling, die Systeme und Abläufe zur Unterstützung der Beraterinnen und Berater, das Berater-Recruiting sowie die Antrags- und Bestandsverwaltung.

Carsten Soßna gehört ebenfalls seit dem 1. September 2023 dem Vorstand an. Er ist IT-Vorstand der MLP Banking AG sowie der MLP Finanzberatung SE und verantwortet die technologische Ausrichtung beider Gesellschaften.

Carsten Soßna (Foto: MLP)