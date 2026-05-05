Rüstung im S&P 500: Viel Aufmerksamkeit, wenig Indexgewicht

Die globalen Militärausgaben haben 2025 erneut ein Rekordniveau erreicht. Dennoch zeigt sich ausgerechnet in den USA kurzfristig eine gegenläufige Entwicklung. Laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI sind die US-Verteidigungsausgaben im vergangenen Jahr zurückgegangen, insbesondere aufgrund ausbleibender Militärhilfen für die Ukraine. Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten mit umgerechnet knapp 814 Milliarden Euro weiterhin mit Abstand das größte Verteidigungsbudget weltweit und bereits angekündigte Budgeterhöhungen deuten darauf hin, dass dieser Rückgang nur temporärer Natur sein dürfte.

Vor diesem Hintergrund rücken die Quartalszahlen der großen US-Rüstungskonzerne verstärkt in den Fokus der Kapitalmärkte. Die jüngsten Ergebnisse von Northrop Grumman, Lockheed Martin und General Dynamics zeichnen jedoch ein differenziertes Bild und zeigen, dass geopolitische Narrative nicht immer mit der operativen Realität übereinstimmen.

Gemischte Quartalszahlen bei den Branchenführern

Die drei großen US-Rüstungsunternehmen präsentierten im aktuellen Berichtszyklus uneinheitliche Ergebnisse. Northrop Grumman stach positiv hervor: Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2026 um vier Prozent auf 9,9 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie um 85 Prozent auf 6,14 US-Dollar zulegte. Ein wesentlicher Teil dieses Anstiegs ist jedoch auf einen Basiseffekt zurückzuführen, da im Vorjahresquartal eine Belastung durch eine Verlustreserve im Zusammenhang mit dem B-21-Bomber das Ergebnis gedrückt hatte. Operativ bedeutsamer ist die Einigung mit der US Air Force, die jährliche Produktionsrate des B-21 um ein Viertel zu erhöhen. Zudem hat das Unternehmen seine Kapazitäten für taktische Feststoffraketenmotoren verdoppelt, die mehr als 15 große Raketensysteme antreiben.

General Dynamics überzeugte mit einer klaren Ergebnisüberraschung. Der Umsatz stieg um 10,3 Prozent auf 13,5 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie mit 4,10 US-Dollar deutlich über den Erwartungen von 3,68 US-Dollar lag. Besonders stark entwickelte sich der Bereich Marine Systems mit einem Wachstum von 21 Prozent sowie einem Book-to-Bill-Verhältnis von 2:1 – ein Indikator für eine robuste Auftragsdynamik.

Lockheed Martin hingegen blieb hinter den Erwartungen zurück. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,44 US-Dollar und damit unter den prognostizierten 6,74 US-Dollar, während der Umsatz mit 18,02 Milliarden US-Dollar ebenfalls leicht enttäuschte. Belastend wirkten insbesondere Probleme in den Programmen F-16 und C-130, darunter technische Schwierigkeiten bei Flugtests sowie Engpässe bei Komponenten. Zusätzlich verschob Peru die Genehmigung eines 3,5-Milliarden-Dollar-Auftrags für F-16-Kampfflugzeuge, was die kurzfristigen Umsatzaussichten belastet. Auch der freie Cashflow entwickelte sich scheinbar schwach und drehte von 955 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf minus 291 Millionen US-Dollar. Dieser Rückgang ist jedoch vor allem auf zeitliche Verschiebungen bei Zahlungseingängen sowie erhöhte Investitionsausgaben im Zuge einer umfassenden ERP-Systemeinführung zurückzuführen.

Begrenzter Einfluss auf den S&P 500

Trotz ihrer hohen politischen und medialen Aufmerksamkeit bleibt die Bedeutung der Rüstungsindustrie für den breiten US-Aktienmarkt begrenzt. Innerhalb des S&P 500 dominiert weiterhin der Technologiesektor mit einem Anteil von rund 30 Prozent, gefolgt von Finanzwerten mit etwa 13 Prozent und dem Gesundheitssektor mit rund zwölf Prozent.

Rüstungsunternehmen sind Teil des Industriesektors und spielen dort zwar eine wichtige Rolle, erreichen jedoch nicht annähernd die Marktkapitalisierung der großen Technologiekonzerne. So entspricht die Bewertung von Lockheed Martin lediglich etwa einem Zehntel eines einzelnen „Magnificent Seven“-Unternehmens. Der Sektor beeinflusst damit vor allem die Marktstimmung und geopolitische Narrative, weniger jedoch die rechnerische Entwicklung des Index.

Friedensszenario würde Bewertung, nicht Geschäftsmodell treffen

Die jüngste Kursentwicklung vieler Rüstungsaktien wurde stark durch geopolitische Spannungen geprägt, insbesondere durch den Konflikt rund um den Iran und die Straße von Hormus. Diese Entwicklungen fungieren kurzfristig als Katalysator für Bewertungen und Sentiment. Die strukturellen Fundamentaldaten der Branche sind jedoch weitgehend unabhängig von einzelnen Konflikten. Die langfristigen Programme von Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und General Dynamics basieren auf mehrjährigen Budgetzyklen und vertraglich gesicherten Projekten.

So haben sich die NATO-Staaten verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, während die USA für das Fiskaljahr 2026 ein Verteidigungsbudget von 838,7 Milliarden US-Dollar vereinbart haben. Diese Entwicklungen waren bereits vor der aktuellen Eskalation absehbar und bilden das eigentliche Fundament des Sektors. Der Iran-Konflikt wirkt daher eher als kurzfristiger Beschleuniger eines bereits bestehenden Trends, nicht als dessen Ursache.

Ein mögliches Ende geopolitischer Spannungen würde vor allem den Bewertungsaufschlag im Sektor reduzieren. Die Nachfrage nach taktischen Rüstungsgütern wie PAC-3-Abfangraketen, Feststoffraketenmotoren oder Precision Strike Missiles könnte sich verlangsamen und die geopolitische Risikoprämie würde sinken. Die grundlegende Investmentthese bliebe jedoch bestehen, denn: Die steigenden Verteidigungsausgaben sind Ausdruck einer multipolaren Weltordnung und nicht auf einzelne Konflikte beschränkt.

Zwischen kurzfristiger Dynamik und langfristigem Trend

Die aktuellen Quartalszahlen der US-Rüstungsunternehmen zeigen, dass selbst in einem Umfeld steigender globaler Verteidigungsausgaben die operative Entwicklung differenziert bleibt. Während geopolitische Spannungen kurzfristig für Rückenwind sorgen, basiert das langfristige Wachstum auf strukturellen Budgetentscheidungen und mehrjährigen Programmen. Für den S&P 500 bleibt der Sektor trotz seiner strategischen Bedeutung ein Nebenakteur. Die Diskrepanz zwischen wahrgenommener Relevanz und tatsächlichem Indexeinfluss unterstreicht, dass Rüstungsaktien vor allem ein geopolitisches Investmentthema sind und weniger ein Treiber der breiten Marktentwicklung.