Kryptomarkt-PR: Anleger müssen zwischen Innovation und Inszenierung unterscheiden

Mehr als jede zweite Krypto-Pressemitteilung stammt aus Projektumfeldern mit erhöhtem Risiko. Eine neue Infografik von boersen-parkett.de zeigt, wie stark Marketing-Narrative inzwischen die Wahrnehmung des Marktes prägen – und wie schwierig es für Anleger geworden ist, zwischen Innovation und Inszenierung zu unterscheiden.

26,9 Prozent der untersuchten Meldungen lassen sich direkt einem Scam-Umfeld zuordnen, weitere 35,6 Prozent entfallen auf High-Risk-Projekte. Diese gelten nicht zwingend als Betrug, zeigen aber auffällige Warnsignale wie aggressive Renditeversprechen, geringe Transparenz oder ökonomisch schwer nachvollziehbare Modelle.

Auffällig ist vor allem die thematische Schieflage. Fast 49 Prozent aller Pressemitteilungen drehen sich um Produkt- oder Feature-Updates, weitere 24 Prozent um Trading-Themen, Listings oder Börsen-News. Unternehmensrelevante Meldungen mit belastbarer Substanz bleiben dagegen die Ausnahme. Finanzierungen, Venture-Capital-Deals oder Corporate-Finance-Themen machen nur rund zwei Prozent der Inhalte aus.

Hinzu kommt der Ton der Kommunikation. Nur knapp 10 Prozent der Mitteilungen sind neutral formuliert, der weitaus größere Teil ist werblich oder deutlich überhöht. Damit entsteht ein Markt, in dem Sichtbarkeit oft wichtiger erscheint als operative Entwicklung und in dem Narrative die Wahrnehmung stärker prägen als Fundamentaldaten.

Krypto-Narrative und Verluste auf Prognosemärkten

Wie eng Aufmerksamkeit und Marktverhalten inzwischen zusammenhängen, zeigt auch der Blick auf Prognosemärkte wie Polymarket. In Phasen hoher Dynamik verlagert sich der Fokus vieler Marktteilnehmer von langfristigen Entwicklungen auf kurzfristige Erwartungen zu politischen Ereignissen oder makroökonomischen Szenarien. Für viele Nutzer zahlt sich das offenbar nicht aus: Die Median-Rendite auf Prediction Markets liegt bei minus 8 Prozent. Selbst klassische Sportwetten schneiden in den USA mit rund minus fünf Prozent weniger negativ ab.

Ein möglicher Grund liegt im Aufbau dieser Märkte. Während regulierte Anbieter erfolgreiche Kunden häufig begrenzen oder ausschließen, ist das bei Prediction Markets in der Regel nicht vorgesehen. Dadurch können professionelle Händler und Market Maker gezielt gegen weniger erfahrene Nutzer handeln. Auf einem Analysten-Call von Citizens JMP erklärten zwei professionelle Wettkunden, diese Märkte seien besonders attraktiv, weil Privatanleger häufig die Gegenseite ihrer Trades stellten.

Auch die Debatte über Marktintegrität gewinnt an Gewicht. In politisch sensiblen Märkten könnten Informationsvorteile einzelner Akteure eine größere Rolle spielen, etwa wenn Entscheidungen oder öffentliche Statements früh antizipiert werden. Konkrete Belege für systematischen Insiderhandel gibt es bislang nicht. Zugleich zeigen Diskussionen über Trades im Umfeld von Donald Trump und anderen politischen Ereignissen, wie sensibel das Vertrauen in diese Märkte geworden ist. Ein weiteres Warnsignal liefert das Suchinteresse nach „crypto scam“: Der Google-Trend-Score erreichte im Oktober 2025 seinen Höchstwert, als Bitcoin ein neues Allzeithoch markierte. Aktuelle Recherchen des Blockchain-Analysten ZachXBT zeigen zudem, wie professionell sich solche Narrative inzwischen instrumentalisieren lassen. Er deckte ein Betrugsnetzwerk auf, das geopolitische Angst rund um den Iran-Konflikt nutzte, um Reichweite aufzubauen und Nutzer über Fake-Airdrops, Phishing-Links und Pump-and-Dump-Token in Krypto-Scams zu lenken.