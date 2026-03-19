LBBW Sicher Leben: Sicherheit als Megatrend

Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen, die von steigenden Verteidigungsbudgets,

wachsenden Ausgaben für digitale Sicherheit sowie dem Trend zu mehr öffentlicher und persönlicher Sicherheit profitieren. Die Investmentstrategie ruht auf drei klar definierten Themenfeldern:

Verteidigung, digitale Sicherheit sowie öffentliche und persönliche Sicherheit. Damit bündelt der Fonds unterschiedliche Facetten eines strukturell getriebenen Umbruchs, und geht weit über klassische

Rüstungsinvestments hinaus. Im Bereich Verteidigung stehen Unternehmen im Fokus, die von

langfristig steigenden Militärausgaben profitieren. Hintergründe sind eine jahrzehntelange Unterinvestition insbesondere in Europa, sowie neue sicherheitspolitische Zielmarken wie höhere Verteidigungsquoten gemessen am BIP. Investiert wird unter anderem in Anbieter von

Antriebssystemen, Sensorik, Raketenabwehr oder moderner Drohnentechnologie.

Die zweite Säule, digitale Sicherheit, adressiert den rasanten Anstieg von Cyberangriffen weltweit. IT-Sicherheitslösungen gelten für viele Unternehmen inzwischen als geschäftskritisch – selbst in konjunkturell schwächeren Phasen wird hier kaum gespart. Entsprechend finden sich im Anlageuniversum Spezialisten für Netzwerksicherheit, Datenverschlüsselung oder KI-gestützte Analyseplattformen.

Die dritte Säule umfasst Unternehmen aus dem Bereich öffentliche und persönliche Sicherheit. Dazu zählen etwa Anbieter von Zugangssystemen, Gebäudesicherheit oder Überwachungstechnik. Der

Markt für smarte Sicherheitslösungen wächst dynamisch mit prognostizierten zweistelligen jährlichen Wachstumsraten bis in das Jahr 2029 hinein.

Das Anlageuniversum umfasst rund 440 Aktiengesellschaften, mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa sowie einer Beimischung aus Asien und weiteren entwickelten Märkten. Aktuell verteilt sich das Portfolio auf rund 76 Einzeltitel (Stand: 30. Januar 2026). Die Gewichtung der drei Säulen wird aktiv gesteuert. Ende Januar 2026 lag der Anteil bei rund 45 Prozent Verteidigung, 34 Prozent digitale Sicherheit und 20 Prozent öffentliche und persönliche Sicherheit. Damit kombiniert der Fonds klassische Industrie- und Technologietitel mit Dienstleistern und Spezialanbietern.

Zu den größten Positionen zählen unter anderem Broadcom, RTX, Rheinmetall, und Rolls Royce (ebenfalls Stichtag 30. Januar 2026). Die Beispiele verdeutlichen den globalen Ansatz. Trotz des thematischen Fokus gelten klare Ausschlusskriterien. Geächtete Waffen wie Anti-Personen-Minen oder Streumunition sind ausgeschlossen; ebenso biologische und chemische Waffen. Unternehmen mit Sitz in bestimmten Staaten – darunter China, Russland oder Iran – sind ebenfalls nicht investierbar. Zudem werden sehr schwere Verstöße gegen den Standard „UN Global Compact“ bei der Anlageentscheidung berücksichtigt.

Der Fonds eröffnet Zugang zu strukturellen Wachstumsmärkten in den Bereichen Cyber-Security, Sicherheit und Verteidigung. Durch die Bündelung mehrerer Segmente innerhalb eines Portfolios wird

das Einzeltitelrisiko gegenüber Direktinvestments reduziert. Gleichzeitig bleibt es ein thematischer Aktienfonds mit entsprechender Volatilität. Die Konzentration auf das Thema „Sicher Leben“ kann zu stärkeren Schwankungen führen als bei breit diversifizierten Weltaktienfonds.

Fazit: Der Fonds LBBW Sicher Leben R richtet sich an Anleger, die von einem langfristigen Sicherheits-

und Verteidigungstrend profitieren möchten, dabei aber auf eine diversifizierte, aktiv gemanagte

Fondsstruktur setzen wollen.