Europa: Drei Kräfte stärken die Verteidigung

Spätestens der iranische Drohnenangriff in Zypern hat gezeigt, dass Risiken und Folgen des Irankonflikts auch Europa betreffen. Zehntausende Europäer leben und arbeiten in den Golf-Staaten, oft in der Nähe von US-Militäranlagen. Darüber hinaus sind europäische Unternehmen in der Region in der Energieerzeugung und Petrochemie bis hin zu Luftfahrt, Logistik und Finanzdienstleistungen aktiv. In vielen Fällen operieren sie in der Nähe von potenziellen Angriffszielen.

Die Wahrscheinlichkeit von Evakuierungen, Betriebsstilllegungen, Neufestsetzung von Versicherungsprämien und Unterbrechungen der Lieferketten steigt. Teile Europas liegen in Reichweite der iranischen Raketensysteme, und Sicherheitsrisiken ergeben sich für Europa überall dort, wohin seine Bürger, Unternehmen und Lieferketten reichen.

Europa rüstet auf



Die Wiederaufrüstung Europas begann nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine – es ist die bedeutendste Veränderung in der europäischen Verteidigungspolitik seit Jahrzehnten. Inzwischen ist eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit noch dringlicher geworden.

Während eines Großteils des Krieges in der Ukraine sagten die Regierungen Europas Unterstützung zu, taten sich jedoch schwer dabei, Kapazitäten zu mobilisieren und Lieferungen zu koordinieren. Munitionszusagen blieben wiederholt hinter den Zielen zurück. Die Beschaffung verlief schleppend, und die nationalen Vorräte mehrerer Mitgliedstaaten waren nach Jahrzehnten der Unterinvestition schnell aufgebraucht. Die politische Unterstützung ging oft weit über die tatsächlichen Lieferungen hinaus.

Im vergangenen Jahr haben drei Kräfte das Bild verändert:

(1) Politisches Engagement

Europas Staaten investieren nachhaltig in ihre Verteidigung. Deutschland, Polen, die nordischen Länder, die baltischen Staaten und mehrere mittel- und osteuropäische Regierungen haben sich zu einer mehrjährigen Erhöhung der Verteidigungsausgaben verpflichtet. Viele Länder erfüllen oder übertreffen inzwischen die NATO-Benchmark von 2 % des BIP. Für das kommende Jahrzehnt werden schon 3 % und mehr diskutiert. Einige Länder überschreiten diesen Wert bereits, insbesondere in Osteuropa.

(2) Ausbau der Industriekapazitäten

Europas Rüstungsfirmen steigern ihre Produktion rasch. Die Fertigungslinien für Munition, Drohnen Raketen- und Luftabwehrsysteme werden ausgebaut. Auch in Radarsysteme, Cybersicherheit, Marineausrüstung und KI-gestützte Militärtechnologien wird mehr investiert. Mehrjährige staatliche Aufträge füllen die Auftragsbücher der Rüstungskonzerne und machen Umsätze und Margen ungewöhnlich gut planbar. Raketenabwehrsysteme könnten zur Priorität werden, da es mehreren EU-Staaten an kostengünstigen Lösungen gegen billige Drohnen mangelt.

(3) Initiativen zur strategischen Autonomie

Europa arbeitet daran, seine Abhängigkeit von außereuropäischen Verteidigungslieferanten zu verringern. Die jüngsten Konflikte haben die Bedeutung der Lieferketten im Verteidigungsbereich unterstrichen, insbesondere im schnell wachsenden Drohnensektor. Berichte aus der Ukraine zeigen, dass selbst im Inland montierte Drohnen in hohem Maße von ausländischen Zulieferungen abhängig sind, v. a. aus China. Initiativen wie der Europäische Verteidigungsfonds, gemeinsame Beschaffungsrahmen und eine engere Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO sollen die heimischen Kapazitäten stärken. Ein wachsender Anteil der Beschaffungsbudgets fließt an europäische Unternehmen.

Diese drei Kräfte bündeln sich in einem langfristigen Investitionszyklus mit hoher Sichtbarkeit.

Das Eisen schmieden…



Die Sabotage der Nord Stream-Pipelines, wiederholte Vorfälle mit Unterwasserkabeln und Energieverbindungen sowie Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer haben die Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen und Systeme offenbart. Die Eskalation im Golf erhöht das Risiko zusätzlich.

Europa ist von maritimen Importen und Energiekorridoren abhängig, die durch den Nahen Osten verlaufen. Stärkere Seestreitkräfte werden wichtiger. Zudem legen Europas Regierungen einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Kapazitäten für Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung, um den Seeverkehr, die Energieinfrastruktur und strategische Engpässe zu überwachen. Häfen, Raffinerien und Logistikzentren benötigen mehr Cyber-Schutz. Die Verbreitung von Drohnen und Raketentechnologie erhöht die Nachfrage nach Abfangsystemen zum Schutz militärischer und ziviler Infrastruktur. Zudem steigt der Druck, den Schutz ausländischer Vermögenswerte zu verstärken, schnellere Krisenreaktionssysteme zu entwickeln und die Verteidigungsdiplomatie auszuweiten.

An den Finanzmärkten erkennen Anleger diese Veränderungen mit einer gewissen Verzögerung. Die frühen Phasen von Verteidigungsausgabenzyklen fallen häufig mit bedeutenden Neubewertungen zusammen, sobald die Märkte erkennen, dass es sich um mehr handelt als einen vorübergehenden Trend.

Neue Ära der europäischen Verteidigung



Die jüngsten Feindseligkeiten am Golf verdeutlichen: Europa kann zum Ziel werden, und seine globale wirtschaftliche Präsenz setzt es unmittelbaren Risiken aus. Europäische Bürger, Unternehmen und Infrastruktur sind zunehmend von Instabilität in Regionen betroffen, die weit vom Kontinent entfernt sind.

Gleichzeitig werden Verteidigungsausgaben nicht mehr als vorübergehende Reaktion auf Krisen betrachtet, sondern als strategische Priorität. Nach Jahrzehnten der Unterfinanzierung werden militärische Kapazitäten auf dem gesamten Kontinent wieder aufgebaut. Zusammengenommen deuten diese Entwicklungen auf den Beginn eines längeren europäischen Aufrüstungszyklus mit dauerhafter politischer Unterstützung und anhaltender Investitionsdynamik.

Autor Johan Van Geeteruyen ist Head of Institutional Portfolio Management bei DPAM.