LKH-Studie: Betriebliche Krankenversicherung reduziert Fehlzeiten in KMU

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Seminarteilnehmer über Vorteile, Benefits, bKV
Foto: Smarterpix
bKV wirkt: In nahezu jedem zweiten Unternehmen verringerte sich nach der Einführung die Zahl langfristiger Erkrankungen.

Die betriebliche Krankenversicherung gewinnt für kleine und mittlere Unternehmen an Bedeutung. Eine neue Studie im Auftrag der LKH zeigt, dass bKV-Angebote nicht nur als Benefit geschätzt werden, sondern messbar zu weniger langfristigen Krankmeldungen beitragen. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie stark Unternehmen auf dieses Instrument setzen.

Die betriebliche Krankenversicherung entwickelt sich zunehmend zu einem festen Bestandteil der Personalstrategie kleiner und mittlerer Unternehmen. Eine von der Landeskrankenhilfe beauftragte Marktbefragung der Sirius Campus GmbH untersucht, welche Erwartungen KMU an die bKV knüpfen und welche Erfahrungen Unternehmen mit bestehenden Lösungen gemacht haben. Die Studie basiert auf einer repräsentativen Befragung von fünfhundert Versicherungsentscheidenden aus Unternehmen mit bis zu zweihundertfünfzig Mitarbeitenden.

„An der ‚LKH-Studie zur bKV aus Unternehmersicht‘ nahmen 500 Versicherungsentscheidende von KMUs teil. Die repräsentative Stichprobe bildet die Gesamtheit der 3,2 Mio. KMUs entlang der tätigen Personen in den Unternehmen ab“, so Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer der Sirius Campus GmbH. Rund neun Prozent der Befragten planen die Einführung einer bKV innerhalb der kommenden zwölf Monate, weitere vierundzwanzig Prozent beschäftigen sich offen mit dem Thema. Besonders gefragt sind Services zur Terminvereinbarung bei Fachärzten sowie Vorsorgeuntersuchungen.

Erwartungen der Unternehmen an die bKV

Die Studie zeigt klar, welche Ziele Unternehmen mit der Einführung einer bKV verbinden. Viele Personalverantwortliche erwarten eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung und eine höhere Bindung ihrer Belegschaft. Nach Angaben der Befragten geht es dabei sowohl um Unterstützung im Krankheitsfall als auch um den Ausbau präventiver Angebote.

„Diese Aussagen zeigen sehr deutlich die positive und emotionale Wirkung einer bKV“, beschreibt Stefan Gaedicke, Leiter bKV bei der LKH, die Ergebnisse. Vierzig Prozent der Unternehmen ohne bestehende bKV erwarten, dass sich Mitarbeitende durch das Angebot stärker wertgeschätzt fühlen. Zudem hofft gut ein Viertel der Befragten auf eine Verringerung langfristiger Krankmeldungen.

Fehlzeiten gehen nach Einführung zurück

Besonders aufschlussreich sind die Angaben der Unternehmen, die bereits eine bKV eingeführt haben. Sie berichten, dass sechsundfünfzig Prozent der Mitarbeitenden das Angebot als Wertschätzung wahrgenommen haben. In nahezu jedem zweiten Unternehmen verringerte sich nach der Einführung die Zahl langfristiger Erkrankungen.

Diese Erfahrungen unterstreichen, dass die bKV nicht nur als Benefit wirkt, sondern direkten Einfluss auf Fehlzeiten und damit auf die betriebliche Leistungsfähigkeit haben kann. Unternehmen verbinden damit sowohl einen Beitrag zur Attraktivität des Arbeitsplatzes als auch einen positiven Effekt auf ihre Personalstrategie.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

