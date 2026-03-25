„Sparringspartner für Makler und Versicherer“ – M. Börner und B. Schiffer, „personalis – Institut für betriebliche Vorsorge“ im Talk

Demografischer Wandel, zunehmende Regulierung und ein verschärfter Wettbewerb um Fachkräfte verändern die Rolle der betrieblichen Vorsorge grundlegend. Für Arbeitgeber bedeutet das: Betriebliche Vorsorge muss stärker strukturiert, systematisiert und langfristig gedacht werden. Diese Entwicklung verändert auch die Rolle der Beratung. Cash. sprach mit Gründer und Geschäftsführer von personalis – Institut für betriebliche Vorsorge Marcus Börner sowie Vertriebschef Bernd Schiffer, wie sie das Thema in Deutschland nach vorne bringen wollen.