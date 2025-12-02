Main-Finanzkanzlei wird Teil der Blau-Direkt-Gruppe

Die Main-Finanzkanzlei hat sich rückwirkend zum 1. Januar der Blau-Direkt-Gruppe angeschlossen. Mit der Eingliederung erweitert der Maklerpool den bestehenden Bestand aus übernommenen Firmen und führt diesen in seine Service- und Beratungsstrukturen weiter.

Der Übergang wird vom bisherigen Geschäftsführer Burkhard Schöpf eng begleitet. Er unterstützt die Überführung in die Abläufe der Gruppe und soll eine stabile Fortführung der Kundenbeziehungen sicherstellen. Die Betreuung übernimmt künftig das Customer Care Center der Tjara, einer Tochter von Blau Direkt.

Efstratios Bezas, Senior M&A Specialist und Ruhestandsexperte bei Blau Direkt, erklärt: „Mit Herrn Schöpf haben wir eine individuelle Nachfolgelösung entwickelt, die seine Erwartungen erfüllt und die Zukunft seiner Kunden sichert. Wir begleiten diesen Übergang mit großer Sorgfalt.“