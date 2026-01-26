Newsletter
Marktfenster bleibt offen: günstig einkaufen, mit „Renovation Plus“ Werte heben

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Ökorenta
ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus Objektbild Memmingen

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt bietet aktuell eine seltene Chance: Einstiegspreise liegen vielerorts weiterhin unter den Niveaus der Boomjahre, Verkäufer sind verhandlungsbereit, zugleich bleibt Wohnraum knapp. Genau dieses Spannungsfeld eröffnet antizyklische Renditepotenziale – mit dem Rückenwind steigender Mieten und einer sich stabilisierenden Finanzierungslage. Wie lange das Zeitfenster offen bleibt, weiß niemand. Erfahrungsgemäß schließt es schneller, als man denkt.

Kaufpreise runter, Mieten hoch – das Fundament stimmt

Zu wenig Neubau, hohe Baukosten und anhaltender Zuzug stützen die Angebotsmieten. Für „Langfristinvestoren“ entsteht ein attraktiver Spread zwischen niedrigeren Kaufpreisen und robusten Erträgen – besonders im Bestand mit klarem Optimierungspfad.

 „Renovation Plus“ in der Praxis

Primus Valor steigert den Wert von Beständen durch technische und energetische Modernisierung, Grundrissoptimierung und professionelles Mietermanagement. Das Ergebnis: geringere Betriebskosten, höhere Wohnqualität, bessere Vermietbarkeit – und eine solide Basis für Bewertungsaufholungen, sobald der Markt dreht.

Mit dem Beginn fallender Immobilienpreise vor ca. 2-3 Jahren haben wir unmittelbar begonnen, die Chancen am Markt aktiv und konsequent zu nutzen. Unser Wohnimmobilienfonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (kurz: ICD 12 R+) hat seitdem sein Portfolio auf nahezu 1.300 Wohn- und Gewerbeeinheiten erweitert und breit diversifiziert. Besonderes Highlight: Sämtliche Ankäufe unterboten den jeweiligen letzten Gutachterwert– ein nachweislicher Beleg für konsequent antizyklisches Handeln.

Auch mit unserem aktuellen Investment ICD 14 R+ folgen wir dieser Strategie und konnten bereits über 300 Einheiten sichern. Ein großes Portfolio verteilt auf die Standorte Kempten, Kaufbeuren und Memmingen (Region Allgäu) zeigt: Auch in eher hochpreisigen Lagen lassen sich derzeit lukrative Ankäufe realisieren. Es handelt sich ausschließlich um Wohnimmobilien mit Durchschnittsmieten deutlich unter Marktniveau – ein klares Hebelpotenzial für „Renovation Plus“. Geplant sind u. a. Heizungstausch, Dämmmaßnahmen, PV-Optionen und die Optimierung gemeinschaftlicher Flächen.

Mehr Wert durch aktive Arbeit am Objekt

Wir heben Potenziale im Gebäude, nicht nur im Exposé: gebündelte Ausschreibungen, durchdachte energetische Roadmaps je Objekt und enges Mietermanagement. So entstehen resiliente Cashflows, zufriedene Mieterinnen und Mieter und ein Bestand, der regulatorisch wie ökonomisch überzeugt.

Fazit

Das Fenster für antizyklische Wohnimmobilien-Investments ist offen – und sein Ende bleibt unplanbar. Gerade jetzt treffen drei Kräfte zusammen, die für unsere Anleger sprechen: Die Multiplikatoren normalisieren sich, wodurch selektive Käufer Sicherheitspuffer beim Einstieg realisieren können; die Mietdynamik bleibt aufgrund von Neubauengpässen und Demografie robust, sodass modernisierter Bestand auf nachhaltig hohe Nachfrage trifft; und im Finanzierungsumfeld zeichnet sich nach der Zinswende ein  eues Gleichgewicht ab, das Projekten mit klaren CO₂- und Kosteneffekten gute Finanzierungschancen eröffnet. Mit ImmoChance Deutschland und unserer Strategie „Renovation Plus“ nutzen wir diese Konstellation gezielt: günstig einkaufen, strukturiert modernisieren, langfristig Werte sichern. Wer jetzt investiert, setzt auf das Richtige – knapper Wohnraum, steigende Effizienzanforderungen und professionelle Bestandsentwicklung als Schlüssel für stabile, planbare Erträge.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

