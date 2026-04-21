Heizkosten steigen: Worauf Vermieter jetzt achten müssen

Die Heizkosten entwickeln sich immer mehr zu einer der größten finanziellen Belastungen für private Haushalte. Aktuelle Prognosen zeigen, dass sich Verbraucher für das vergangene Abrechnungsjahr auf deutliche Mehrkosten einstellen müssen. Ursachen sind vor allem schwankende Energiepreise, steigende Netzentgelte sowie die fortschreitende CO2-Bepreisung. Dem Heizspiegel 2025 zufolge verteuert sich Gas um etwa 15 Prozent und Heizöl um etwa 3 Prozent. In diesem Zusammenhang wird es für Vermieter immer wichtiger, die Heizkosten korrekt abzurechnen und alle gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, rät die Amadeus Group.

Warum Heizen teurer wird

Die Höhe der Heizkosten wird von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt. Neben den globalen Energiepreisentwicklungen spielen ebenfalls technische und gebäudeabhängige Aspekte eine Rolle. Durch ungedämmte Außenwände, veraltete Fenster oder schlecht isolierte Dächer geht unnötig viel Wärme verloren, was wiederum den Energieverbrauch nach oben treibt. Direkte Auswirkungen auf die Kosten haben zudem ineffiziente Heizsysteme, fehlende Wartung oder eine unzureichende Einstellung der Heizanlage.

Aber auch fehlerhafte Abrechnungen aufgrund ungenauer Messgeräte, falsch angewendeter Verteilerschlüssel oder Ablesefehler sind keinesfalls zu unterschätzen. Nicht zuletzt ist das individuelle Heizverhalten der Mieter ein Einflussfaktor. Dauerhaft hohe Raumtemperaturen oder ineffizientes Lüften verbrauchen mehr Energie als nötig.

Doch die Entwicklung der Heizkosten ist regional unterschiedlich. In südlichen Bundesländern wie Sachsen oder Baden-Württemberg sind größere Kostenanstiege zu erwarten. Unabhängig von der Region verschärft die geplante Anhebung des CO2-Preises langfristig den Preisdruck auf fossile Brennstoffe. Bis 2027 steigt die CO2-Steuer auf bis zu 65 Euro pro Tonne und ist damit im Vergleich zum Einführungsjahr 2021 mehr als doppelt so hoch.

Pflichten für Vermieter im Überblick

Angesichts dieser Preisentwicklungen stehen Vermieter stärker in der Pflicht. Neben der technischen Funktionsfähigkeit der Heizungsanlage haben sie auch organisatorische und administrative Pflichten. Werden Vorgaben, etwa die in der Heizkostenverordnung (HZK), nicht eingehalten, können Mieter Kürzungsrechte geltend machen oder Nachforderungen aus der Abrechnung unwirksam werden.

Zu den wichtigsten Verpflichtungen zählen unter anderem:

· Heizungsanlage: Eine funktionierende Heizanlage während der Heizperiode sowie ihre regelmäßige Wartung, Prüfung, Instandhaltung und Optimierung sicherzustellen.

· Verbrauchserfassung: Ausstattung des Gebäudes mit geeigneten Messgeräten zur verbrauchsunabhängigen Abrechnung, wobei das korrekte Ablesen und Dokumentieren der Daten entscheidend sind.

· Fernablesbare Zähler: Umrüstung auf fernablesbare Messgeräte. Bis 31. Dezember 2026 müssen diese, falls noch nicht geschehen, installiert sein. Dies schließt die Bereitstellung einer monatlichen unterjährigen Verbrauchsinformation für Mieter mit ein.

· Heizkostenabrechnung: Spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums erstellen mit einer klaren Aufschlüsselung der Kosten, Verteilerschlüssel und Verbrauchsdaten.

· Modernisierungen: Rechtzeitige Mitteilung geplanter energetischer Maßnahmen, des Einbaus neuer Messgeräte oder Änderungen der Heiztechnik an die Mieter. Dokumentation der Maßnahmen und Einhaltung gesetzlicher Fristen.

Energetische Sanierungen, moderne Fenstertechnik und der Einsatz effizienter Heizungsanlagen können den Energieverbrauch nachhaltig senken. Eigentümer sparen auf diese Weise nicht nur Geld, sondern machen Heizkosten auch stabiler und planbarer.