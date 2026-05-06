Swiss Life Deutschland ordnet Führung der Finanzvertriebe neu

Zum 1. Juli wird Niels Schnittger Chief Operating Officer (COO) Finanzvertriebe bei Swiss Life Deutschland. Der 48-Jährige rückt damit in die Geschäftsleitung des Unternehmens auf und folgt auf Stefan Butzlaff, der sich künftig vollständig auf seine Vorstandsfunktion bei der Swiss Life-Tochter Tecis konzentriert.

Schnittger verantwortet seit 2023 Transformationsprojekte und Veränderungsprozesse bei Swiss Life Deutschland und gehörte bereits der erweiterten Geschäftsleitung an. Seit April 2025 führt er zudem gemeinsam mit Christian Linnewedel als Co-Geschäftsführer den Finanzvertrieb Swiss Life Select. Diese Aufgabe soll er parallel zu seiner neuen Funktion als COO weiterführen.

Nach seinem Studium begann Schnittger als Vorstandsassistent bei Swiss Life Deutschland. Nach weiteren Stationen bei der Deutschen Bank kehrte er 2014 als Direktor Vertriebssteuerung für Swiss Life Select nach Hannover zurück.

Der bisherige COO Finanzvertriebe, Stefan Butzlaff, legt sein Amt in der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland zum 1. Juli nieder. Künftig widmet er sich vollständig seiner Vorstandstätigkeit bei Tecis. Parallel dazu bereitet Swiss Life Deutschland auch den schrittweisen Rückzug von Sönke Mißfeldt vor. Der langjährige Vertriebsvorstand von Tecis zieht sich bis April 2027 nach knapp 40 Jahren im Unternehmen schrittweise aus dem Vorstand zurück.

Dem Unternehmen bleibt Mißfeldt jedoch erhalten. Künftig soll er Tecis strategisch beraten und Schulungen begleiten. Zudem ist vorgesehen, dass er perspektivisch im Jahr 2028 in den Aufsichtsrat der Swiss Life Deutschland Holding wechselt.