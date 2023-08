Matthias Wiegel wird Aufsichtsratsmitglied der Gubbi AG

Wiegel verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und war in verschiedenen Führungs- und Managementpositionen bei der Skandia Lebensversicherung AG, der Standard Life plc. und der UBS Asset Management GmbH tätig, teilt die Gubbi AG mit. Seit 2017 bis Februar 2023 gehörte er dem Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V. an, dessen Generalbevollmächtigter er aktuell ist.

Tobias Eckl, der CEO der Gubbi AG: „Matthias Wiegel ist ein ausgewiesener Experte im Finanzdienstleistungsbereich und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz aus seiner langjährigen Karriere. Er wird uns bei unserer Mission, Unternehmen bei der Digitalisierung durch Digitale Assets und die Blockchain-Technologie zu unterstützen, wertvolle Impulse geben und zweifellos einen positiven Einfluss auf unsere Unternehmensergebnisse haben.“

Für Matthias Wiegel sei klar, dass die Blockchain-Technologie das Potenzial hat, die Finanzbranche grundlegend zu verändern. „Ich bin davon überzeugt, dass die Gubbi AG eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation der Finanzbranche spielen kann“, sagt er.

Die Gubbi AG ermöglicht der Mitteilung zufolge mit einer „White Label Digital Asset Banking-Plattform“ Unternehmen, ihre Prozesse zu digitalisieren, ihre Kosten zu senken und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der Fokus der Gubbi AG liegt demnach in der Strukturierung und Entwicklung sowohl für Sachwerthäuser, Vermögensverwalter und Emittenten als auch für Vertriebe von Digitalen Assets, also sogenannte Token.