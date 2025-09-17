Newsletter
Maxpool wird Teil der Blau-Direkt-Gruppe

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Oliver Drewes
Foto: Phönix Maxpool
Oliver Drewes

Phönix Maxpool schließt sich nach zweijähriger Kooperation Blau Direkt an. Oliver Drewes übernimmt künftig die Vertriebssteuerung beider Unternehmen.

Maxpool soll weiterhin als eigenständige Marke bestehen bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung beider Unternehmen. Mit dem Zusammenschluss wird auch die Führungsebene neu aufgestellt. Oliver Drewes, seit vielen Jahren im Vorstand der Phönix Maxpool Gruppe, wird in die Geschäftsführung von Blau Direkt berufen. Er übernimmt die Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten beider Unternehmen.

Drewes bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in Vertrieb und Maklerbetreuung ein. „Gemeinsam mit unseren Partnern verfolge ich das Ziel, den Vertrieb nachhaltig auf ein neues Niveau zu entwickeln. Dabei möchte ich Maklerinnen und Maklern die optimale Verbindung aus innovativer Technologie, konsequenter Maklerorientierung und einem umfassenden Serviceportfolio bieten. So schaffen wir neue Impulse und stärken sowohl Maxpool als auch Blau Direkt langfristig“, erklärt er.

Auch Hannes Heilenkötter, Chief Operations Officer und Geschäftsführer von Blau Direkt, sieht in der neuen Struktur große Chancen: „Wir freuen uns, Oliver Drewes in unserer Geschäftsführung zu begrüßen und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Maxpool weiter zu vertiefen. Auf dieser Basis ist der Zusammenschluss der nächste logische Schritt. Gemeinsam können wir unsere Kräfte bündeln und Maklern eine noch stärkere Unterstützung bieten.“

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

