„Mir kommen sehr häufig gute Ideen“: Job-Snapshot mit Norbert Porazik (Fonds Finanz)

Heute mit Norbert Porazik, Co-CEO der Infitech Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz

Was hätten Sie längst entsorgen müssen – und warum steht’s noch da?

Viele alte Flipchart-Blätter, die ich gerne noch durchschauen würde, bevor ich sie wegwerfe.

Welcher Sound ist für Sie Erfolg?

Das Summen des Geldautomaten, wenn man Geld abhebt. Denn während meiner Anfänge im Strukturvertrieb war das leider nicht immer selbstverständlich. Vielleicht ist mir genau deshalb diese Freude geblieben – auch wenn es mich heute fast wundern würde, wenn der Geldautomat einmal nicht summt.

Welcher Sound bedeutet Ärger?

Wenn in einer meiner vielen WhatsApp-Gruppen plötzlich ganz viele Nachrichten hin und her gehen. Dann weiß ich, dass da wahrscheinlich gerade etwas heiß diskutiert wird.

Was wird aus Projekten, die man „für später“ parkt?

Mir kommen sehr häufig gute Ideen, auch wenn ich oft gerade keine Zeit habe, diese umzusetzen. Diese Ideen melden sich bei mir immer und immer wieder, wie kleine willensstarke Kinder, bis sie sich durchsetzen. Und irgendwann setze ich sie dann um, damit sie mich nicht mehr beschäftigen.

Papier oder digital – was gewinnt bei Ihnen?

Eigentlich immer digital, außer visionäre Ideen. Diese muss ich meistens erstmal zeichnen und das mache ich gerne auf dem Block oder dem Flipchart.

Welche App hat Sie im Griff?

WhatsApp und die, meist von mir gegründeten, WhatsApp-Gruppen.

Welches völlig nutzlose Talent lieben Sie dennoch an sich?

Ich kann meine kleinen Finger komplett einklappen, ohne die anderen Finger zu bewegen. Oder auch nur mit der Nase wackeln. Oder ein Auge ganz unabhängig vom anderen bewegen.

Schon einmal ein Branchen-Selfie erbeten – und warum?

Ich mache immer ein Branchen-Selfie mit allen Gründern und Geschäftsführern, deren Firmen sich uns anschließen. Meist beim Notar oder beim Abendessen danach.

Welcher Song begleitet Sie durchs Berufsleben?

„Brothers in Arms“ von den Dire Straits. Der Song hilft mir runterzukommen, auch wenn ich einen stressigen Tag hatte.

Welche Frage stellt sich Ihnen täglich – und garantiert immer dann, wenn’s gerade gar nicht passt?

Was müssen wir als Infitech Gruppe als nächstes in Angriff nehmen, um unseren Vermittlern weiterhin zu gefallen?