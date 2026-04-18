Neue Tarifgeneration für Photovoltaik: k+m schließt Deckungslücken

Die Konzept & Marketing GmbH (k+m) hat ihre Photovoltaikversicherung „allsafe solar“ grundlegend überarbeitet und eine neue Tarifgeneration eingeführt. Zentrales Element ist eine Altersstaffelung, die insbesondere für neue und jüngere Anlagen günstigere Beiträge ermöglicht und zugleich die Absicherung älterer Anlagen stärker berücksichtigt.

Mit der Anpassung reagiert der Assekuradeur auf die zunehmende Verbreitung von Photovoltaikanlagen in der privaten Energieversorgung. In der Praxis zeigen sich laut Unternehmen häufig Lücken, wenn Anlagen ausschließlich über eine Wohngebäudeversicherung abgesichert sind.

Der Versicherungsschutz basiert weiterhin auf einem Allgefahrenkonzept. Neben benannten Risiken umfasst der Tarif auch unvorhersehbare Schadenursachen. Typische Schadenfälle wie Bedienfehler, technische Defekte oder innere Betriebsschäden sind ebenfalls eingeschlossen. Zudem verzichtet der Versicherer auf die Anrechnung grober Fahrlässigkeit.

Erweiterter Schutz für moderne Energieanlagen

Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration zusätzlicher Komponenten. Batteriespeicher und Wallboxen sind automatisch mitversichert. Weitere Systeme wie Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen können optional eingeschlossen werden.

Darüber hinaus umfasst der Tarif eine Ertragsausfallversicherung sowie eine Bau- und Montagedeckung. Ergänzend ist eine Updategarantie im Sinne einer Innovationsklausel enthalten. Auch eine GAP-Deckung zur Absicherung von Finanzierungen gehört zum Leistungsumfang.

Marcel Lütterforst, Geschäftsführer bei k+m, sagt: „Photovoltaikanlagen werden häufig als Bestandteil der Wohngebäudeversicherung betrachtet. In der Beratung zeigt sich jedoch, dass diese Form der Absicherung den tatsächlichen Risiken oft nicht gerecht wird. Mit der neuen Tarifgeneration von allsafe solar geben wir Maklern eine Lösung an die Hand, mit der sie Photovoltaikanlagen als eigenständiges Risiko gezielt und bedarfsgerecht absichern können.“

Fokus auf eigenständige Absicherung

Der Abschluss erfolgt über den Online-Tarifrechner des Unternehmens. Mit dem überarbeiteten Tarif positioniert sich k+m stärker als Anbieter spezialisierter Lösungen für einzelne Risikobereiche innerhalb der Energietechnik.