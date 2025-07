Zurich und Insurtech Ominimo rollen Kfz-Versicherung in den Niederlanden aus

Nach dem gemeinsamen Markteintritt in Polen weiten die Zurich Gruppe Deutschland und das Insurtech Ominimo ihre Partnerschaft aus und bringen nun Kfz-Versicherungsprodukte für Privatkunden auch auf den niederländischen Markt. Damit setzen beide Unternehmen ihre Strategie fort, über digitale Vertriebswege neue europäische Märkte zu erschließen. Das Geschäft mit Industriekunden in der Region BeneLux bleibt davon unberührt.

Die Kooperation zwischen der zur Zurich Gruppe Deutschland gehörenden DA Direkt und dem schnell wachsenden Start-up Ominimo wurde im April 2025 vereinbart. Ziel ist es, in enger Partnerschaft digitale Versicherungsangebote speziell für den Privatkundenbereich zu entwickeln und zu vertreiben. Zurich hält im Zuge der Zusammenarbeit eine Minderheitsbeteiligung an Ominimo.

„Wir bauen in der Zusammenarbeit mit Startups das digitale Geschäft von Zurich weiter aus. Im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft mit Ominimo wollen wir das große Wachstums- und Ertragspotenzial der Kfz-Versicherung in ausgewählten europäischen Märkten nutzen“, sagt Peter Stockhorst, Vorstand Digital Business & Partnerships bei der Zurich Gruppe Deutschland und CEO von DA Direkt. „Nach dem Startschuss für unsere Kooperation im April steigen wir mit unserem digitalen Angebot nun auch in den niederländischen Markt ein.“

Die Zusammenarbeit kombiniert die technologischen Stärken und die Innovationskultur von Ominimo mit der Versicherungsexpertise von Zurich und der operativen Erfahrung von DA Direkt. Ziel ist es, wettbewerbsfähige, auf Privatkunden zugeschnittene Kfz-Versicherungsprodukte anzubieten – digital, skalierbar und auf die Besonderheiten der jeweiligen Märkte abgestimmt. Zugleich erschließt Zurich über Ominimos Plattform Zugang zu Privatkunden in Ländern, in denen das Unternehmen bislang nicht aktiv war.