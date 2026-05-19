Führungswechsel bei AFC: Sven Schmidt übernimmt den Vertrieb

Die Auto Fleet Control GmbH (AFC) stellt ihr Führungsteam im Vertrieb neu auf. Sven Schmidt hat zum 15. Mai 2026 die Position des Chief Sales Officer übernommen. Er folgt auf Marco Heistermann, der das Unternehmen nach knapp fünf Jahren verlässt.

Heistermann war im August 2021 zunächst als Sales Director zu AFC gekommen und wurde 2022 in die Geschäftsführung berufen. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem den Ausbau des Neukundengeschäfts sowie die Weiterentwicklung der Dienstleistungen und der Vertriebsstrategie.

Nach Angaben des Unternehmens wird Heistermann den Übergang in den kommenden Wochen begleiten und die Übergabe an seinen Nachfolger unterstützen.

AFC setzt auf Vertriebserfahrung aus Automotive und Beratung

Mit Sven Schmidt holt AFC einen Manager mit langjähriger Erfahrung im Vertrieb und in der Skalierung mittelständischer Unternehmen. Schmidt ist Gründer und Managing Partner der Unternehmensberatung CO.INTRA Partners, die auf Wachstum und Vertrieb spezialisiert ist. Zuvor war er Geschäftsführer und Mitglied des Executive Teams bei der BCA, einem Unternehmen der Constellation Automotive Group. Weitere Stationen führten ihn unter anderem zur Emil Frey-Gruppe sowie zur LeasePlan Deutschland GmbH.

AFC sieht in der Personalie einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung des Vertriebs im Rahmen von „AFC PRIME“. Das Unternehmen will damit seine Position im Markt für Schaden-, Risiko- und Versicherungsmanagement für gewerbliche Fuhrparks weiter ausbauen. Daniele Baldino, CEO der Auto Fleet Control GmbH, erklärt: „Wir freuen uns, mit Sven Schmidt einen erfahrenen Vertriebsexperten für AFC gewonnen zu haben. Er bringt genau die Kombination aus strategischer Stärke und operativer Umsetzungskraft mit, die wir für die nächste Wachstumsphase von AFC brauchen.“

Fokus auf Wachstum im Flottenmarkt

Zugleich würdigte Baldino die Arbeit des bisherigen Geschäftsführers: „Gleichzeitig danken wir Marco Heistermann für seine wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren – er hat AFC in einer entscheidenden Entwicklungsphase mitgeprägt.“ AFC mit Sitz in Hamburg ist seit mehr als 25 Jahren auf Schaden- und Risikomanagement für gewerbliche Fuhrparks spezialisiert. Das Unternehmen verfolgt einen datenbasierten Ansatz zur Steuerung von Schaden- und Risikokosten und positioniert sich im Markt als unabhängiger Spezialist für Flottenmanagement.