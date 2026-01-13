MMM 2026 im MOC München: Wissen, Vernetzung und KI im Fokus

Am 21. April findet im MOC München die MMM der Fonds Finanz statt. Die Fachmesse richtet sich an Versicherungs- und Finanzvermittler ebenso wie an Einsteiger und Brancheninteressierte. Rund 150 Aussteller präsentieren Produkte, Dienstleistungen und technische Lösungen für den Vermittleralltag. Begleitet wird die Ausstellung von mehr als 100 Fachvorträgen und Workshops. Inhaltlich reicht das Spektrum von Anwendungen Künstlicher Intelligenz über Strategien zur Neukundengewinnung bis hin zu effizienter Bestandsverwaltung und konkreten Vertriebsansätzen.

Zu den festen Programmpunkten der MMM zählen die Auftritte prominenter Redner. Jörg Kukies, ehemaliger Bundesfinanzminister und früherer Deutschlandchef von Goldman Sachs, gibt Einblicke in das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik. Felix Brych spricht über Entscheidungsfindung und Leadership im digitalen Umfeld aus Sicht eines internationalen Spitzenschiedsrichters. Christoph Heusgen, langjähriger außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel und Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, beleuchtet geopolitische Herausforderungen für Europa und Deutschland.

Norbert Porazik, Co-CEO der Infitech Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz, betont: „Die MMM ist seit Jahren ein zentraler Treffpunkt für die Branche. Sie bietet für alle Finanzdienstleister die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends zu informieren, neue Impulse für das eigene Business mitzunehmen und sich mit Kollegen sowie ihren Maklerbetreuern der Gesellschaften auszutauschen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft des Maklerberufs zu gestalten.“