Newsletter
Podcast
Videos
Suche

MMM 2026 im MOC München: Wissen, Vernetzung und KI im Fokus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
MOC München
Foto: MOC München
Veranstaltungsort ist erneut das MOC München.

Am 21. April öffnet die MMM erneut ihre Türen im MOC München. Die Fachmesse bringt Vermittler, Produktgeber und Branchenexperten zusammen und verbindet Weiterbildung, neue Technologien und persönliche Begegnungen.

Am 21. April findet im MOC München die MMM der Fonds Finanz statt. Die Fachmesse richtet sich an Versicherungs- und Finanzvermittler ebenso wie an Einsteiger und Brancheninteressierte. Rund 150 Aussteller präsentieren Produkte, Dienstleistungen und technische Lösungen für den Vermittleralltag. Begleitet wird die Ausstellung von mehr als 100 Fachvorträgen und Workshops. Inhaltlich reicht das Spektrum von Anwendungen Künstlicher Intelligenz über Strategien zur Neukundengewinnung bis hin zu effizienter Bestandsverwaltung und konkreten Vertriebsansätzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zu den festen Programmpunkten der MMM zählen die Auftritte prominenter Redner. Jörg Kukies, ehemaliger Bundesfinanzminister und früherer Deutschlandchef von Goldman Sachs, gibt Einblicke in das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik. Felix Brych spricht über Entscheidungsfindung und Leadership im digitalen Umfeld aus Sicht eines internationalen Spitzenschiedsrichters. Christoph Heusgen, langjähriger außen- und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel und Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, beleuchtet geopolitische Herausforderungen für Europa und Deutschland.

Norbert Porazik, Co-CEO der Infitech Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz, betont: „Die MMM ist seit Jahren ein zentraler Treffpunkt für die Branche. Sie bietet für alle Finanzdienstleister die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends zu informieren, neue Impulse für das eigene Business mitzunehmen und sich mit Kollegen sowie ihren Maklerbetreuern der Gesellschaften auszutauschen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft des Maklerberufs zu gestalten.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/mmm-2026-im-moc-muenchen-wissen-vernetzung-und-ki-im-fokus-709898/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.